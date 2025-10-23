Bolojan ar fi stat în fosta vilă a lui Băsescu. Guvernul a schimbat destinația imobilului printr-o hotărâre secretă

O hotărâre adoptată în regim confidențial de Executiv a modificat destinația oficială a vilei din Strada Nikolai Gogol, fostul imobil de protocol al președintelui Traian Băsescu, permițând premierului Ilie Bolojan să continue să locuiască acolo, susțin surse guvernamentale citate de Gândul.

Informațiile arată că premierul a locuit până în prezent în vila de pe Strada Gogol, deși aceasta era rezervată exclusiv foștilor șefi de stat. Prin decizia luată astăzi, destinația imobilului a fost schimbată, astfel încât premierul să își păstreze reședința.

Potrivit acelorași surse, aceasta nu este prima dată când Ilie Bolojan încearcă să reglementeze situația. Au existat trei tentative anterioare de a introduce hotărârea pe agenda confidențială a Guvernului, însă abia în ședința din 23 octombrie a fost adoptată.

Persistă întrebarea legată de motivul pentru care premierul nu a inclus decizia pe ordinea de zi publică, mai ales în contextul angajamentelor privind transparența procesului guvernamental.

Mutarea în vila de pe Strada Gogol ar fi avut loc la sfârșitul lunii iunie, conform surselor menționate. Astfel, premierul ar fi locuit mai bine de trei luni într-un imobil destinat, prin lege, exclusiv foștilor președinți ai României, până la adoptarea hotărârii care a schimbat destinația acestuia.

Imobilul din Strada Gogol nr. 2 a fost atribuit lui Traian Băsescu în luna februarie 2015, după finalizarea celui de-al doilea mandat. Conform Legii 406/2001, foștii șefi de stat beneficiază de o serie de drepturi pe viață, incluzând locuință de protocol, indemnizație lunară reprezentând 75% din salariul președintelui în exercițiu, autoturism de serviciu, pază asigurată de SPP și personal auxiliar.

Aceste privilegii au încetat în vara anului 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu fosta Securitate. Modificările legislative adoptate în 2021 prevăd că un astfel de verdict conduce automat la pierderea tuturor beneficiilor.

După evacuarea imobilului, vila a revenit în patrimoniul de protocol al statului și a rămas liberă timp de aproape doi ani. Aceasta a fost acum reactivată prin hotărâre de Guvern pentru a deveni reședință oficială a premierului în funcție.