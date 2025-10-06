Băsescu nu vede cu ochi buni zidul anti-drone: Este o vulnerabilitate

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că incidentele recente implicând drone rusești au scos la iveală slăbiciunile de apărare ale Europei. „Demonstrează că îți poate fi violat spațiul aerian și e unul dintre cele mai grave lucruri care pot afecta suveranitatea unui stat”, a afirmat Băsescu pentru Digi24. El a criticat, totodată, inițiativa Uniunii Europene privind construirea unui „zid anti-drone”, pe care o consideră ineficientă și tardivă.

„Este o vulnerabilitate. Demonstrează că poate să-ți fie violat spațiul aerian, ceea ce este unul din cele mai grave lucruri de afectare a suveranității unui stat. Să-i afectezi spațiul aerian, apele teritoriale. Deci sunt lucruri care au fost stabilite, sunt apărate de toate statele, exact pentru a-și prezerva suveranitatea asupra teritoriului și a spațiului aerian și a zonei maritime. Deci este foarte important să nu permiți încălcări. Exact pentru că este simbolul suveranității statului. Ori dronele trebuiesc dărâmate, trebuiesc doborâte”, a spus Băsescu.

El a adăugat că problema principală ține de lipsa de pregătire a României și a NATO în fața acestor provocări.

„Cred că marea problemă este că suntem nepregătiți. Mă refer la România și la NATO. Nu poți să spui – mă duc o dronă de 1.000 de euro, cu un F-16 și trag cu o rachetă de 500.000 dolari să o dărâm. Trebuie să o dărâmăm cu artileria. Avem unitățile de luptă Ghepard, mașinile de luptă, avem artilerie antiaeriană, trebuie să o plasăm în zonele în care estimăm că pot fi astfel de evenimente și să utilizăm artilerie”, a explicat fostul șef al statului.

Pe fondul intensificării acțiunilor provocatoare ale Rusiei, statele membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea realizării unui „zid anti-drone” — o infrastructură complexă de senzori și sisteme de apărare menită să detecteze, urmărească și neutralizeze dronele care pătrund neautorizat în spațiul aerian.

Ideea a fost lansată luna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scurt timp după ce aproximativ 20 de drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, deși oficialii europeni susțin că proiectul era în pregătire de mai mult timp.

În prezent, Comisia Europeană nu a prezentat încă detalii concrete privind costurile și modalitatea de implementare, dar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat inițiativa, descriind-o drept „oportună și necesară”.

„Nici nu-mi dau seama în ce ar putea să constea. Deci, după părerea mea, evoluția tehnologică este atât de rapidă, încât s-ar putea să ne apucăm să construim un zid anti-dronă, că așa i-a dat prin cap doamnei Ursula von der Leyen, să constatăm că nu mai e eficient până îl terminăm de amplasat. Deci, cred că artileria rămâne sfântă din acest punct de vedere”, a declarat Băsescu, subliniind că soluțiile clasice de apărare ar putea fi mai eficiente decât proiectele costisitoare și greu de implementat propuse la nivel european.