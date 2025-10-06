Trump, de acord cu inițiativa lui Putin privind limitarea armelor nucleare

Liderul american Donald Trump a apreciat pozitiv inițiativa președintelui rus Vladimir Putin de a prelungi, în mod voluntar, restricțiile privind armele nucleare strategice desfășurate. „Pare o idee bună”, a spus președintele american, citat de Reuters.

În urmă cu o lună, Vladimir Putin a propus ca Rusia să păstreze voluntar limitele impuse prin tratatul New START din 2010 – acord ce reglementează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume și care urmează să expire în februarie – cu condiția ca și Statele Unite să procedeze la fel.

„Mi se pare o idee bună”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor, în timp ce părăsea Casa Albă, fiind întrebat despre sugestia liderului rus.

În urmă cu o săptămână, ambasadorul rus la ONU, Vassily Nebenzia, declara că Federația Rusă „încă așteaptă răspunsul lui Trump” la propunerea președintelui Vladimir Putin privind păstrarea voluntară a limitelor pentru armele nucleare strategice, după expirarea principalului tratat de control al armamentului.

O astfel de înțelegere ar marca o schimbare majoră în relațiile internaționale, contrastând puternic cu tensiunile actuale dintre Moscova și Washington, amplificate de întâlnirea celor doi lideri din Alaska, desfășurată în august, pe fondul incidentelor repetate cu drone rusești detectate în spațiul aerian al NATO.

Într-un mesaj video difuzat duminică, Vladimir Putin a avertizat că decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească în adâncul teritoriului rus, ar „distruge relațiile Moscovei cu Washingtonul”.

La rândul său, vicepreședintele american JD Vance a declarat luna trecută că Washingtonul analizează solicitarea Ucrainei de a primi rachete capabile să lovească adânc în Rusia, inclusiv Moscova, precizând însă că nu a fost luată o decizie finală.

Președintele american, care și-a exprimat recent dezamăgirea față de Vladimir Putin pentru lipsa de acțiune în oprirea războiului din Ucraina, nu a fost întrebat duminică în mod direct despre posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Kievului.

„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau, cel puțin, a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a avertizat Putin într-o înregistrare video difuzată duminică de jurnalistul televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin.

Potrivit unui oficial american și altor trei surse citate de Reuters, planul administrației Trump de a trimite Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar putea fi greu de pus în practică, întrucât rezervele existente sunt destinate Marinei SUA și altor misiuni strategice.

Rachetele de croazieră Tomahawk pot atinge ținte aflate la aproximativ 2.500 de kilometri distanță — ceea ce ar pune întreg teritoriul european al Rusiei, inclusiv Kremlinul, în raza lor de acțiune.