Donald Trump trimite la Chicago 300 de membri ai Gărzii Naționale

Donald Trump a semnat un decret pentru trimiterea a 300 de soldaţi din Garda Naţională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat un ordin similar, pe care l-a ordonat la Portland. Este vorba despre două oraşe democrate, vizate de liderul de la Casa Albă.

Anuunțul a fost făcut de Abigail Jackson, purtătoarea de cuvânt a președintelui american. Preşedintele Trump a autorizat 300 de soldaţi naţionali să protejeze agenţii şi bunurile federale. Nu va fi ignorată starea de anarhie care amenință orașele americane.”

Garda Națională a fost deja desfăşurate în ultimele luni în Los Angeles, Washington şi Memphis. În fiecare dintre aceste cazuri, reprezentanți ai autorităţilor locale s-au opus, considerând că o astfel de măsură nu se justifica în niciun fel.

O acţiune similară, în Portland a fost însă blocată ieri, temporar, de o decizie luată de o judecătoare federală.

Donald Trump a spus că oraşul din Oregon, acolo unde de mai multe luni au loc manifestaţii împotriva poliţiei de imigrare, este „devastat de război”. Însă, într-un document de 33 de pagini, judecătoarea Karin J. Immergut a menționat că aceste mişcări de protest nu prezintă „pericol de rebeliune” şi pot fi gestionate de „forţele de ordine obişnuite”.

Așadar, funcţionarii federali au „interdicţia temporară” de a desfăşura Garda Naţională în acest oraş, a decis magistratul. Această decizie expiră va exppira la data de 18 octombrie.

Liderul de la Casa Albă a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale o prioritate după ce și-a început cel de-al doilea mandat de președinte, în ianuarie 2025. El consideră că Statele Unite sunt victime ale unei „invazii” de „criminali veniţi din străinătate” şi a cerut expulzări masive.

Mai multe manifestaţii şi acţiuni împotriva poliţiei de imigrare (ICE) au fost organizare recent în SUA, mai ales în oraşele numite „sanctuare”, ca Portland sau Chicago. Acolo unde migranţii aflaţi în situaţie ilegală şi ameninţaţi cu expulzarea sunt protejaţi. „Nu există nicio insurecţie, nu există nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale şi nu este nevoie de trupe militare în marele nostru oraş”, a declarat guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek.

Ea a mai transmis ca cetățenii să „nu muşte momeala” și să recurgă la acte de violenţă sau vandalism.