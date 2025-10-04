Andrej Babis revine în prim-plan. Partidul său conduce detașat la alegerile parlamentare

Miliardarul populist Andrej Babis, autoproclamat „trumpist” și fost premier al Cehiei, se află pe primul loc la alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 60% din voturi, relatează AFP și Reuters.

Conform datelor oficiale comunicate de autoritățile de la Praga, formațiunea ANO („Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi”) a lui Babis a obținut 37,6% din voturile exprimate, un scor care o plasează mult în fața principalilor rivali politici.

Pe poziția a doua se află coaliţia de guvernare „Împreună”, condusă de premierul Petr Fiala, care a obținut doar 20,9%, urmată de:

Aceste rezultate arată o revenire masivă a populismului în politica cehă, după patru ani de guvernare centrist-liberală.

Deși partidul ANO conduce detașat, nu obține majoritatea absolută în Parlament, astfel că Andrej Babis va fi nevoit să caute aliați pentru a forma un guvern.

Potrivit Reuters, cea mai probabilă opțiune o reprezintă partidul de extremă dreapta SPD, o formațiune anti-UE și anti-NATO, condusă de Tomio Okamura.

Babis a declarat însă că nu va colabora cu partidele aflate în actuala coaliție de guvernare, nici cu liberalii din Česká pirátská strana (Partidul Piraților), care au participat la guvernare până în 2023.

Fostul premier ceh, cunoscut pentru stilul său populist și pentru retorica asemănătoare cu cea a lui Donald Trump, s-a declarat în mai multe rânduri un susținător al valorilor conservatoare și un critic dur al birocrației de la Bruxelles.

Babis este aliat apropiat al lui Viktor Orban, premierul Ungariei, și a colaborat cu formațiuni de extremă dreaptă din grupul „Patrioții pentru Europa” din Parlamentul European — o alianță politică ce contestă direcția pro-green și pro-migrație a UE.

„Nu vrem să părăsim Uniunea Europeană sau NATO, dar nu vom mai finanța războaie străine”, a declarat recent Babis, într-un discurs televizat.

Una dintre cele mai controversate promisiuni ale lui Andrej Babis este oprirea „inițiativei cehe” – programul prin care guvernul de la Praga a achiziționat milioane de cartușe de artilerie pentru Ucraina, finanțate parțial de donatori occidentali.

„Cehia trebuie să aibă grijă de propriii cetățeni, nu să se implice în conflicte externe. Vom pune capăt acestei inițiative și vom redirecționa resursele către economie și agricultură”, a spus Babis în campanie.

Această declarație a stârnit îngrijorări în rândul partenerilor NATO, mai ales pe fondul sprijinului constant al Cehiei pentru Kiev în ultimii doi ani.

Dacă va reuși să formeze guvernul, Andrej Babis ar putea marca una dintre cele mai importante schimbări politice din Europa Centrală în ultimii ani.

Cehia, considerată până acum un aliat stabil al UE și NATO, ar putea deveni un nou pol de naționalism conservator, apropiat de Ungaria și Slovacia, unde partide similare conduc deja guvernele.

Analiștii citați de AFP consideră că victoria lui Babis ar putea influența discursul electoral în regiune, inclusiv în Polonia, unde opoziția populistă pregătește o revenire.