Garda Națională de Mediu va fi reorganizată: Măsurile se înscriu în eforturile de reducere a cheltuielilor 

Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată, anunță purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării va fi desființat, „măsurile se înscriu în eforturile de optimizare și reducere a cheltuielilor”.

Mai exact, Guvernul României a aprobat joi o Ordonanță de Urgență care prevede restructurarea Gărzii Naționale de Mediu, în urma unui proces mai amplu de reducere a cheltuielilor la nivel administrativ.

Una dintre principalele măsuri adoptate constă în desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării. Atribuțiile acestuia vor fi preluate de un compartiment specializat nou-înființat, integrat în cadrul Comisariatului Județean Tulcea.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care modifică și completează OUG nr. 17/2005, act normativ ce vizează organizarea administrației publice centrale.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, care a precizat că măsura a fost aprobată în cea mai recentă ședințe de guvern. Documentul aduce actualizări privind structura și funcționarea instituțiilor din aparatul central al statului, în scopul eficientizării activității administrative.

„Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment al Comisariatului Județean Tulcea, cu preluarea personalului, atribuțiilor și a activității de către structura nou-înființată. Măsurile se înscriu în eforturile de optimizare și reducere a cheltuielilor a Gărzii Naționale de Mediu”, a anunțat Ioana Dogioiu.

Executivul a aprobat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000, care reglementează organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Inițiativa urmărește armonizarea cadrului legislativ național cu standardele impuse de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Un alt act normativ, OUG, pentru modificarea și completarea Ordonanței guvernului numărul 66 din 2000, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. De asemenea, un act normativ necesar pentru alinierea la standardele OCDE”, a mai declarat Ioana Dogioiu, potrivit gov.ro.