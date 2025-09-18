Guvernul discută joi reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu și finanțări pentru proiecte

Guvernul urmează să adopte, în ședința de joi, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 17/2005, care vizează stabilirea unor măsuri organizatorice în administrația publică centrală și care prevede reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu (GNM).

Guvernul propune reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu pentru optimizarea cheltuielilor, prin desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Atribuțiile și personalul vor fi preluate de un departament nou la Comisariatul județean Tulcea.

Comisarii GNM vor putea folosi mijloace foto-audio-video pentru înregistrarea activităților în spații publice și private, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările vor constitui probe oficiale pentru prevenirea și sancționarea încălcărilor legislației de mediu.

Executivul va aproba recunoașterea Fundației „Roma Education Fund România” ca organizație de utilitate publică. Totodată, un alt proiect de hotărâre vizează numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Guvernul va aproba, prin memorandum, negocierea și semnarea contractului de finanțare de 500 de milioane de euro între România și Banca Europeană de Investiții, destinat susținerii proiectului Autostrada A1. Semnarea va fi autorizată prin împuternicirea ministrului finanțelor, contractul fiind cofinanțat din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene.

Un memorandum vizează autorizarea continuării contractelor, deciziilor de finanțare și procedurilor de achiziție aflate sub incidența OUG nr. 41/2025, pentru investițiile gestionate de Ministerul Afacerilor Interne, Componentei 7 „Transformare digitală”, inclusiv proiectul „Cartea de identitate electronică și semnătura digitală”.

Un alt memorandum prevede autorizarea continuării contractelor și achizițiilor pentru proiectele finanțate din PNRR și fonduri publice naționale aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor, în cadrul Componentei 8 „Reforma fiscală și reforma pensiilor” și Componentei 6 „Energie – Reforma 3: Bugetarea verde”.