Mihai Fifor critică deciziile lui Ilie Bolojan din educație și administrația publică

Deputatul PSD Mihai Fifor critică, într-o postare pe Facebook, deciziile premierului Bolojan în Educație și avertizează că aceeași logică va bulversa și administrația locală. Fifor precizează că măsurile luate în școli nu au redus deficitul, ci au creat haos, iar disponibilizările anunțate în administrația locală vor aduce sacrificii mari pentru comunități, cu beneficii financiare minime pentru stat.

Mihai Fifor precizează că, în domeniul educației, creșterea normei didactice și reducerea posturilor auxiliare au generat economii foarte mici, reprezentând mai puțin de 0,4% din deficitul bugetar. Aceste măsuri au avut efecte negative asupra funcționării școlilor, perturbând organizarea instituțiilor și afectând calitatea actului educațional.

Fifor avertizează că aceste politici vor agrava problemele sistemului educațional din România, crescând rata abandonului școlar și accentuând dificultățile cu care se confruntă elevii și cadrele didactice.

Deputatul precizează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația locală aduce o economie nesemnificativă, de doar 1,15 miliarde lei pe an, echivalentă cu 0,06% din PIB, față de deficitul de peste 120 miliarde lei. Măsura va genera blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor și pierderi de fonduri europene.

Fifor subliniază că România nu are o administrație „supradimensionată”. Acesta afirmă că doar 16–17% dintre angajați lucrează la stat, procent similar cu media europeană. Fifor precizează că primari cu experiență, precum Olguța Vasilescu și Emil Boc, au criticat măsura ca fiind pripită și bazată pe cifre inexacte.

Fifor precizează că premierul ”rămâne surd” la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administrației sau de la primari cu experiență, preferând ”să-și satisfacă orgoliul prin disponibilizări”, considerate de el „cheia de boltă” a reformei.

Deputatul PSD avertizează că această abordare este greșită: o cheie de boltă dimensionată prost nu susține construcția, ci o poate prăbuși. Fifor subliniază că adevărata reformă necesară și urgentă este cea administrativ-teritorială, nu concedierile colective.

El mai atrage atenția că măsurile de austeritate nu vor reduce deficitul, ba dimpotrivă, pot crește inflația și pot afecta puterea de cumpărare a salariaților. Soluția propusă de Fifor este reducerea evaziunii fiscale și stimularea economiei prin investiții și creșterea productivității.