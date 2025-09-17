Politica

Reforma administrației locale, discuții fără Bolojan. Cseke a propus tăierea a 13.000 de posturi

Comentează știrea
Reforma administrației locale, discuții fără Bolojan. Cseke a propus tăierea a 13.000 de posturiSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria privind reforma administraţiei, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi.

Ea a mai spus că a propus ca, pentru primăriile care nu îşi pot asigura cheltuielile de personal, să se stabilească o grilă clară de salarizare, avertizând că fără o analiză detaliată, foarte multe primării, în special cele din comune, nu vor mai putea funcţiona.  Premierul Ilie Bolojan nu a mai participat la ședința tehnică. Au fost prezenți vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla.

Reforma administrației locale. Olguța vasilescu: Urmează să facem și noi calcule

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguţa Vasilescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte”, a spus primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a precizat că în a doua variantă propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administraţie.

Cătălin Botezatu alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Legătura secretă dintre designer și interlop
Cătălin Botezatu alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Legătura secretă dintre designer și interlop
Recrutarea muncitorilor din Asia, tot mai dificilă: E bătaie de joc
Recrutarea muncitorilor din Asia, tot mai dificilă: E bătaie de joc

„Primăriile mici nu vor mai putea funcționa!

Primarul a explicat că, dacă reducerile nu se fac pe baza unor scheme de personal minime aprobate, primăriile mici, în special cele de comune, nu vor mai putea funcţiona. „Dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva – contabil, jurist, secretar, registru agricol, urbanism etc.”

Probleme în localităţile apropiate marilor oraşe

Olguţa Vasilescu a mai spus că nicio primărie nu seamănă cu alta. Ea a dat exemple din Capitală, unde Sectorul 6 are măturătorii în schema de personal, iar sectorul 3 are personalul de întreţinere a spaţiilor verzi. „Deci, de unde facem aceste reduceri? Trebuie făcută o analiză riguroasă și, pentru primăriile care nu îşi pot asigura cheltuielile, o grilă clară de salarizare”, a spus primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a atras atenţia că primăriile mici, aproape de oraşe mari, se confruntă cu problema plecării funcţionarilor către oraşe dacă nu li se oferă un anumit salariu. Această situaţie necesită o analiză atentă din partea Ministerului Dezvoltării, a concluzionat primarul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:49 - Eleganța prințesei Kate, la întâmpinarea președintelui Trump. Rochia-palton personalizată a fost purtată din nou
20:41 - O fetiță de cinci ani a fost mușcată de un lup în peninsula greacă Halkidiki
20:36 - Trump și Melania, răsfățați cu daruri regale. Ce au oferit în schimb Regelui Charles și Camillei
20:25 - Cătălin Botezatu alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Legătura secretă dintre designer și interlop
20:17 - Toto Dumitrescu, criticat de lumea fotbalului: Copiii de bani gata se apucă de nenorociri
20:06 - Reforma administrației locale, discuții fără Bolojan. Cseke a propus tăierea a 13.000 de posturi

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale