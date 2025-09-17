Reforma administrației locale, discuții fără Bolojan. Cseke a propus tăierea a 13.000 de posturi

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria privind reforma administraţiei, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi.

Ea a mai spus că a propus ca, pentru primăriile care nu îşi pot asigura cheltuielile de personal, să se stabilească o grilă clară de salarizare, avertizând că fără o analiză detaliată, foarte multe primării, în special cele din comune, nu vor mai putea funcţiona. Premierul Ilie Bolojan nu a mai participat la ședința tehnică. Au fost prezenți vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla.

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte”, a spus primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a precizat că în a doua variantă propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administraţie.

Primarul a explicat că, dacă reducerile nu se fac pe baza unor scheme de personal minime aprobate, primăriile mici, în special cele de comune, nu vor mai putea funcţiona. „Dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva – contabil, jurist, secretar, registru agricol, urbanism etc.”

Olguţa Vasilescu a mai spus că nicio primărie nu seamănă cu alta. Ea a dat exemple din Capitală, unde Sectorul 6 are măturătorii în schema de personal, iar sectorul 3 are personalul de întreţinere a spaţiilor verzi. „Deci, de unde facem aceste reduceri? Trebuie făcută o analiză riguroasă și, pentru primăriile care nu îşi pot asigura cheltuielile, o grilă clară de salarizare”, a spus primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a atras atenţia că primăriile mici, aproape de oraşe mari, se confruntă cu problema plecării funcţionarilor către oraşe dacă nu li se oferă un anumit salariu. Această situaţie necesită o analiză atentă din partea Ministerului Dezvoltării, a concluzionat primarul.