Reforma administrației, linia roșie a lui Bolojan: Rețelele de primari, când sunt deranjate, pun presiune

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că deficitul bugetar real nu e de 10-11% din PIB. „Nu e în această situație, dar e adevărat că între datele primite erau multe cheltuieli neprinse în buget. Deficitul e mult mai mare decât cel anunțat la începutul și la jumătatea anului. Nu ne putem închide cu un deficit sub 8% din PIB în acest an. Eu nu sunt de acord să fac acțiuni de imagini fără să corectăm problemele pe fond. Nu sunt de acord să facem reduceri în administrație doar pe posturile vacante”, a spus Bolojan.

Întrebat iarăși la Antena 3 despre demisie, în cazul în care reforma administrației locale va eșua, Bolojan a răspusn: „Am spus că în condițiile astea nu putem merge mai departe, trebuie să revenim la programul de guvernare. Nu e posibil să stăm cu 7 directori în aceeași instituție pe aceleași responsabilități. Nu e posibil să avem dispecerate diferite la Poliția Locală și Poliția Națională”.

-Au fost discuții în spațiul public că dacă guvernul nu lua măsurile din pachetele 1 și 2, dvs. ați fi spus că ajungem la un TVA de 24%?

Bolojan: Dacă aceste măsuri nu vor fi luate, e o problemă de timp până când guvernul – oricare ar fi – va avea nevoie să crească iar veniturile la buget ca să plătească salariile. La Sănătate trebuie făcută o atribuire mai bună a fondurilor, nu avem de unde să aducem mai mulți bani. Există circa 100 de spitale în care cheltuielile de personal depășesc 70-80%. Pentru cine funcționează aceste spitale, pentru pacienți? Nu cred. În Educație, practic lucrurile au fost închise pe partea de eficienț.

Bolojan a vorbit și despre reforma administrației locale, unde se întâlnește cu o opoziție a primarilor: „Rețelele de primari din toate partidele, când sunt deranjați, mută presiunea pe conducerile partidelor. Și aici e explicația de ce uneori când încerci să schimbi lucrurile ești singur, pare uneori o muncă de Sisif.

Nu poți face reforme uitându-te tot timpul la sondaje. Cât despre coaliție – dacă un premier nu are autoritate și susținere, el nu își poate exercita mandatul. Autoritatea e un instrument de lucru. Dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, nu va putea face reforme. Ca să existe o perspectivă, e nevoie de respect între parteneri și solidaritate”.