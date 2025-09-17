Ilie Bolojan, ședințe decisive pe tema reformei administrației

Premierul Ilie Bolojan urmează să participe miercuri la două ședințe decisive pe tema reformei administrației. „Este exact ceea ce dorim noi să facem, și anume să nu tăiem, așa, otova, fără să facem analize”, susține Sorin Grideanu. Prima ședință va avea loc cu membrii coaliției, unde „demisia este pe masă”, iar a doua cu primarii și președinții de consilii județene.

Tensiunile dintre șeful Executivului și PSD au crescut din cauza divergențelor pe marginea unor măsuri fiscale, în special renunțarea la plafonarea adaosului la alimentele de bază. Întâlnirea din coaliție este programată la ora 11.00.

Tema centrală a primei ședințe va fi reforma administrației locale. Premierul solicită concedierea a 13.000 de angajați, în timp ce partenerii de guvernare din PSD, USR și UDMR susțin reducerea cheltuielilor, dar fără disponibilizări masive.

Bolojan insistă că restructurarea aparatului administrativ este esențială pentru eficientizarea instituțiilor, însă ceilalți lideri din coaliție afirmă că există alternative mai puțin drastice.

De la ora 14.00, premierul se întâlnește cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu președinții de consilii județene. La discuții vor fi prezenți și delegați ai structurilor asociative. Tema principală rămâne reforma administrației locale, care a provocat dispute majore și în interiorul coaliției.

Întâlnirea are loc după ce, luni, premierul a dialogat cu reprezentanții bugetarilor care protestaseră în fața Palatului Victoria. Potrivit unor surse citate de Mediafax, discuțiile respective au fost „pur formale, cu nimic concret ca intenții privind proiectul de lege, față de forma cu care s-a intrat în blocaj cu două săptămâni în urmă”.

Reforma administrației publice a devenit un punct de blocaj între partide. Ilie Bolojan cere reducerea cu 10% a posturilor din sistemul local, ceea ce înseamnă disponibilizarea a circa 13.000 de angajați.

PSD respinge această variantă și propune în schimb reducerea cheltuielilor, lăsând la decizia autorităților locale modul de aplicare a ajustărilor.

„Este exact ceea ce dorim noi să facem, și anume să nu tăiem, așa, otova, fără să facem analize. Asta nu înseamnă că nu există localități în România unde este supradimensionată o organigramă, dar, de exemplu, dacă avem comune care sunt până-n 1.500 de locuitori trebuie să-i faci un standard: câți angajați, între opt și 10 cu tot cu primarul”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a explicat că se lucrează la „o matrice pentru toată lumea, reguli pentru toată lumea și ținta trebuie să fie reducerea de cheltuieli, nu reducere de personal. Nu cred că vom câștiga cu datul oamenilor afară”.