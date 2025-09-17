Politica

Prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Discuții în coalițe

Prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Discuții în coalițeSursa foto: Dreamstime.com
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu (PSD), a declarat că miercuri va avea loc în coaliția de guvernare o întâlnire decisivă privind posibila prelungire a măsurii de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază. Potrivit acestuia, decizia ar urma să fie luată la nivel politic, „şi nu prin intervenţia Parlamentului”.

Adrian Câciu, despre discuțiile cruciale de miercuri cu privire la plafonarea prețurilor

Măsura privind plafonarea adaosului comercial a fost introdusă ca un răspuns la creșterea prețurilor la alimente, cu scopul de a proteja consumatorii cu venituri mici și de a stabiliza piața. Decizia coaliției este așteptată cu interes, în contextul în care această reglementare se apropie de termenul de expirare.

„Din informațiile pe care le am,  se va discuta acest subiect și se va lua o hotărâre legată de continuarea plafonării adaosului comercial. Sunt încrezător că vom continua măsura prin decizia coaliţiei şi nu prin intervenţia Parlamentului”, a afirmat Câciu la emisiunea „România Politică”.

Câciu: Lista produselor cu prețuri plafonate trebuie să reflecte nevoile celor mai vulnerabili

Adrian Câciu a subliniat că măsurile economice luate în ultima perioadă au avut ca prioritate protejarea nivelului de trai al populației aflate în dificultate, în contextul presiunilor inflaționiste.

Tristan Tate ar vrea să părăsească România. „Dumnezeu îmi spune să mă mut”
Un agent din Poliția Locală, rupt de beat, a provocat haos în centrul orașului

Fostul ministru a afirmat că este esențial ca produsele incluse pe lista cu prețuri plafonate să corespundă consumului de bază al cetățenilor cu venituri reduse. În opinia sa, sprijinul acordat categoriilor vulnerabile a fost vital pentru menținerea puterii de cumpărare într-un context economic dificil.

Adrian Câciu

Sursa foto: Facebook/Adrian Câciu

„Poate nu toată lumea este conștientă, dar pentru a amortiza impactul unei inflații care, la un moment dat, a atins 16%, și pentru a reuși să o reducem la aproximativ 5%, a fost necesară o intervenție substanțială din partea statului”, a declarat Câciu. El a explicat că aproximativ 2% din PIB a fost direcționat către măsuri menite să susțină veniturile populației.

Ministrul a mai adăugat că lupta cu inflația presupune costuri semnificative, în special dacă nu sunt luate măsuri preventive. „Statul a fost nevoit să intervină prin diferite mecanisme: „să subvenţionezi preţul la energie, că ai plafonare la adausul comercial, că ai indexare la pensii, că ai tot felul de elemente care îţi vin din legi”

ANAF poate verifica rapid evoluția prețurilor la alimentele de bază, susține fostul ministru al Finanțelor

Adrian Câciu a declarat că ANAF are capacitatea tehnică de a analiza în timp scurt eventualele creșteri de prețuri la produsele alimentare esențiale. Reacția vine în contextul solicitării făcute de Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care a cerut instituției să verifice dacă au avut loc scumpiri nejustificate în ultima perioadă.

Potrivit lui Câciu, infrastructura digitală actuală permite autorităților să monitorizeze în timp real prețurile din retail, întrucât toate casele de marcat sunt conectate la serverele ANAF. Astfel, se pot identifica rapid variațiile de preț la nivelul fiecărui produs vândut, iar analiza poate fi completată și prin verificarea documentelor fiscale asociate, cum ar fi facturile.

„Această analiză poate fi realizată în termen de 24 de ore, la modul cel mai serios”, a concluzionat Adrian Câciu la Prima News.

Proiecte speciale