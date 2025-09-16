Cât s-ar putea scumpi alimentele, dacă nu se prelungește plafonarea adaosurilor

Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 67/2023 și extinsă ultima dată până la 30 septembrie 2025.

Astfel, de la 1 octombrie, prețurile la pâine, lapte, carne, ouă, zahăr și alte produse vor fi stabilite liber de comercianți, în funcție de evoluția pieței.

Până la finalul lunii septembrie, adaosurile comerciale au fost limitate pe întreg lanțul de aprovizionare pentru mai multe produse de bază, printre care:

Specialiștii avertizează că, odată cu eliminarea plafonării, adaosurile comerciale pot duce la creșteri de 12-15% la alimentele esențiale. Iată câteva prețuri probabile la raft:

pâine albă (500 g): de la 4 lei → 4,5-4,7 lei

lapte (1 l): de la 5,5 lei → 6,1-6,3 lei

ouă (10 bucăți): de la 9 lei → 10-10,5 lei

ulei floarea-soarelui (1 l): de la 13 lei → 14,5-15 lei

carne de pui (1 kg): de la 20 lei → 22,5-23 lei

carne de porc (1 kg pulpă): de la 27 lei → 30-31 lei

zahăr (1 kg): de la 5 lei → 5,5-5,7 lei

cartofi (1 kg): de la 3,5 lei → 4 lei

mere (1 kg): de la 5 lei → 5,5-6 lei

(estimările sunt bazate pe tendințele de creștere de 12-15% menționate de retaileri și economiști)

Ultima prelungire a plafonării a fost decisă la începutul lunii iulie, pentru trei luni. Atunci, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma că măsura are rolul de a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

De la 1 octombrie, însă, comercianții vor putea să aplice adaosuri libere, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț. Economiștii avertizează că impactul va fi vizibil mai ales asupra categoriilor sociale vulnerabile, pentru care alimentele de bază reprezintă cea mai mare parte din cheltuielile lunare.

De ce cresc prețurile acum? Pentru că expiră plafonarea adaosului comercial impusă de Guvern prin OUG 67/2023. Comercianții vor putea să stabilească liber adaosurile, în funcție de costuri și politica de vânzări.

Care vor fi produsele cele mai afectate? În special pâinea, laptele, ouăle, carnea de pui și porc, zahărul și legumele de bază. Acestea au avut până acum adaosuri comerciale limitate.

Cu cât se estimează că vor crește prețurile? Economiștii vorbesc despre o creștere medie de 12-15% pentru majoritatea alimentelor incluse anterior pe lista de plafonare.

Vor exista compensații sau ajutoare pentru categoriile vulnerabile? Deocamdată, Guvernul nu a anunțat un program alternativ. Singura măsură activă rămâne sprijinul prin cardurile sociale pentru alimente, destinat persoanelor cu venituri mici.

Este posibil ca prețurile să rămână stabile? Doar în cazul în care retailerii decid să reducă din marje pentru a păstra competitivitatea. Totuși, tendința generală indică o creștere a prețurilor.