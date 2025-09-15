Sorin Grindeanu solicită ANAF să verifice adaosurile comerciale pentru alimentele de bază

Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat într-o postare pe Facebook că a cerut conducerii ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă adaosul comercial aplicat de comercianți pentru alimentele de bază respectă limita maximă de 20%, iar cel de pe lanțul de distribuție nu depășește 5%.

Grindeanu a solicitat verificări pentru a stabili dacă, pe perioada plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, comercianții au respectat interdicția de a refactura produsele agricole și alimentare către procesatori, precum și costurile asociate livrării și comercializării acestora.

„Aceste date sunt publice, sunt cunoscute şi nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a afirmat Grindeanu

El a precizat că există temeri că unii comercianți au crescut deja prețurile, încălcând prevederile legale, pentru a motiva o posibilă neprelungire a acestei măsuri începând cu 1 octombrie.

Sâmbătă, Grindeanu a anunțat că va solicita clarificări urgente partenerilor de guvernare privind zvonurile legate de ridicarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie. El a subliniat că decizia nu a fost discutată în coaliție și că PSD nu o poate susține.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că hotărârea de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost adoptată de coaliția de guvernare, fără nicio obiecție la momentul respectiv.

„Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a declarat aceasta.