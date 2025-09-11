Social ANAF vinde bunurile unei companii, confiscate de la o persoană implicată în dosarul „Mită pentru CFR“







Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că pe 30 septembrie va organiza în București prima licitație pentru vânzarea bunurilor mobile confiscate de la o persoană implicată în dosarul „Mită pentru CFR“. „100 de părţi sociale deţinute de debitoarea Mititelu Mihaela la Romdata Company SRL, preţ de pornire al licitaţiei 6.676.071 lei (exclusiv T.V.A.)”, a anunțat instituția.

„100 de părţi sociale deţinute de debitoarea Mititelu Mihaela la Romdata Company SRL, preţ de pornire al licitaţiei 6.676.071 lei (exclusiv T.V.A.)*, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Ordonanţa din dosarul penal nr. 89/P/2017 emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie”, a anunțat intituția.

Potrivit ANAF, printre activele deținute de Romdata Company SRL se numără:

un spațiu comercial în București, pe Calea Victoriei, care include casa scării, oficiu la parter, mezanin, cinci birouri, trei holuri și trei grupuri sanitare, cu o suprafață totală de 262,26 mp;

un apartament în Neptun, județul Constanța, compus dintr-o cameră și dependințe, cu balcon și suprafață utilă de 31,3 mp;

un autoturism Opel Astra, fabricat în 2014.

Reamintim că, în urmă cu mai bine de un an, Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale de la ANAF, responsabilă cu valorificarea bunurilor mobiliare confiscate, a anunțat organizarea unei licitații pentru aceleași bunuri: cele 100 de părți sociale deținute de Mititelu Mihaela la Romdata Company SRL, evaluate la 8.665.991 de lei. La scurt timp, însă, licitația a fost anulată.

Dosarul „Mită pentru CFR“ a avut ca obiect infracțiuni de corupție comise între 2005 și 2017, legate de derularea contractelor pentru reabilitarea Magistralei feroviare 800.

Potrivit procurorilor DNA, în 2005, în contextul licitației pentru reabilitarea liniei ferate Cernavodă-Constanța, reprezentanții companiei străine au convenit cu cumnatul lui Mircea Geoană, Mircea Ionuț Costea, cu Mihaela Mititelu, apropiată de conducerea CN CFR SA, și cu ministrul finanțelor de la acea vreme, Sebastian Vlădescu să le plătească, eșalonat pe durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul acestor sume, inculpații au promis să facă demersuri pentru asigurarea finanțării suplimentare necesare încheierii contractului și pentru plata la timp a facturilor emise.

Pentru a transfera sumele de bani către inculpați a fost creat un circuit fictiv:

Prima etapă a constat în încheierea unui contract de consultanță cu o societate de avocatură, prin care compania a plătit între 2006 și 2011 suma de 39.363.071 lei, deși serviciile nu au fost prestate;

Ulterior, au fost semnate mai multe contracte fictive între societatea de avocatură sau firme offshore afiliate acesteia și societăți controlate de inculpați, prin care banii au ajuns efectiv la aceștia.

Astfel, Sebastian Vlădescu a primit un milion de euro, Mircea-Ionuț Costea a încasat 3.121.328,41 lei și 2.320.698 euro, iar Mihaela Mititelu a primit 3.083.498 lei și 1.050.087 euro

În cazul Mihaelei Mititelu, Înalta Curte de Casație și Justiție a încetat procesul penal pentru trafic de influență, deoarece faptele s-au prescris, dar a decis confiscarea sumelor de 3.083.498,71 lei și 1.050.087 euro.