Judecătorii au respins acordul dintre DNA și un inculpat, în dosarul „Portul Constanța"







Judecătorii au respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Laurențiu Țăranu și procurorii de la DNA în dosarul „Portul Constanța”, conform dobrogealive.ro.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în timpul anchetei. Omul de afaceri promisese o șpagă de 250.000 de euro, unui investigator sub acoperire. Scopul era de-a câștiga licitația proiectului „Umpluturi și sistematizare teritoriu aferent Danei 99 din zona fluvio –maritimă a Portului Constanța” și organizarea execuției lucrărilor, în valoare de 24 de milioane de euro.

El a ajuns la un acord cu procurorii DNA, și-a recunoscut vinovăția, iar pedeapsa cerută ar fi fost de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Dar, judecătorii nu au fost de acord cu această înțelegere.

„Din depoziţia investigatorului cu identitate atribuită a rezultat că inculpatul îl cunoştea pe acesta din urmă de câteva zile, când inculpatul a oferit mita, iar modalitatea de acţiune demonstrează că inculpatul era bine conectat atât la informaţiile necesare pentru a obţine anticipat anumite contracte, cât şi la sumele care erau vehiculate pentru a asigura succesul unei astfel de operaţiuni”, au menționat judecătorii.

Din suma totală de 250.000 de euro, omul de afacere apucasă să livreze 25.000 de euro. „A scris suma de 250 mii euro pe care mi-a oferit-o drept mită în legătură cu câștigarea licitației pentru atribuirea contractului de lucrări la dana 99, de către firma sa. I-am răspuns că nu decid eu și voi transmite mai departe ceea ce mi-a zis. Am făcut împreună calculele și a rezultat că suma de 250 mii euro este cea pe care o va oferi el cu titlu de mită”, conform investigatorului aflat sub acoperire.

Judecătorii au spus că procurorul a reținut anumite împrejurări ca fiind în favoarea inculpatului: nu are antecedente penale, are studii superioare şi este integrat social, respectiv are o familie şi o societate pe care o coordonează.

„Instanţa reţine că lipsa antecedentelor penale nu constituie altceva decât o stare de normalitate într-o societate civilizată. În ceea ce priveşte faptul că inculpatul are studii superioare, instanţa reţine că, având o instruire peste medie, cu atât mai mult inculpatul ar fi trebuit să nu recurgă la o astfel de metodă pentru obţinerea de venituri în mod facil, cu pervertirea oricărei idei de meritocraţie şi corectitudine în atribuirea contractelor.

Faptul că inculpatul este căsătorit reprezintă un element favorabil acestuia, dar nu suficient pentru a determina instanţa să aprecieze că o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni cu suspendarea executării pe o durată de supraveghere identică ar fi suficientă pentru ca inculpatul să renunţe, pe viitor, la un astfel de comportament, care apare ca fiind înrădăcinat în modalitatea de a face afaceri”.

Cu privire la societatea pe care inculpatul o coordonează şi în care „exercită o activitate continuă, legală și sustenabilă, gestionând un volum semnificativ de contracte comerciale și proiecte în derulare”, aşa cum s-a susţinut de către procuror şi apărare, instanţa remarcă totuşi uşurinţa cu care inculpatul discuta despre mituirea unor funcţionari, cu sume deloc de neglijat, cu o persoană pe care o cunoştea de 3 zile, aspect ce indică o lejeritate nespecifică pentru un om de afaceri a cărui activitate a fost, în rest, una legală.

Deiciza instanței poate fi atacată în 10 zile.