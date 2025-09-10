International Discursul despre Starea Uniunii aduce tensiuni. Parlamentul așteaptă răspunsuri clare







Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține mult așteptatul discurs „Starea Uniunii”, eveniment anual prin care Bruxelles-ul își anunță prioritățile, miercuri dimineață, la Strasbourg.

Într-un moment marcat de conflicte internaționale, presiuni economice și diviziuni interne, mesajul său este văzut drept crucial pentru orientarea Uniunii Europene în următoarele luni.

De la războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu până la provocările agriculturii și disputele din industria auto, discursul promite să atingă subiecte care vor genera atât sprijin, cât și critici aprinse.

Discursul „State of the European Union” este considerat una dintre cele mai importante apariții publice ale președintei Comisiei.

Potrivit agendei oficiale, Ursula von der Leyen va prezenta prioritățile strategice într-o perioadă în care ordinea mondială este descrisă de analiști drept „fracturată și instabilă”.

Evenimentul are loc într-un climat politic tensionat: grupurile de stânga din Parlament cer o poziție mai fermă față de acțiunile Israelului în Gaza, iar parlamentarii socialiști vor marca momentul printr-un minut de reculegere.

În același timp, centrul-dreapta insistă asupra reducerii birocrației, în timp ce guvernele marilor capitale, precum Paris și Berlin, privesc cu atenție orice referire la domeniul apărării, acolo unde competențele Comisiei sunt limitate.

Dincolo de contextul geopolitic, fermierii așteaptă clarificări privind viitorul Politicii Agricole Comune, după ce propunerea de buget a adus reduceri semnificative și mai multă responsabilitate pentru statele membre.

Deși Comisia a prezentat pachetul de simplificare drept o șansă de flexibilitate, organizațiile de profil și-au exprimat nemulțumirea, considerând că fondurile devin insuficiente.

Nici industria auto nu stă deoparte. Executivii europeni urmează să se întâlnească cu von der Leyen la finalul săptămânii, solicitând modificări ale legislației privind emisiile și clarificări legate de așa-numita „interdicție a motoarelor cu combustie”.

Criticii susțin că deja Comisia a făcut concesii, permițând calcularea medie a emisiilor pe trei ani, în loc de unul singur.

Conținutul discursului „Starea Uniunii” are potențialul de a redesena prioritățile economice și politice ale blocului comunitar.

Un punct major de interes îl reprezintă acordul comercial semnat în iulie cu Statele Unite, perceput de mulți eurodeputați ca fiind dezechilibrat și riscant pe termen lung.

Socialiștii europeni au criticat deja înțelegerea, acuzând cedări majore din partea Bruxelles-ului.

În paralel, agenda de apărare rămâne o provocare de fond. După anunțarea schemei de împrumuturi pentru armament, în valoare de 150 de miliarde de euro, Ursula von der Leyen ar putea oferi indicii despre planul de „pregătire de apărare” până în 2030.

Dacă pentru unii oficiali europeni această viziune înseamnă consolidarea securității colective, pentru alții ridică întrebări privind depășirea competențelor Comisiei.

În ansamblu, discursul de la Strasbourg nu este doar o listă de intenții, ci un test al unității europene. De felul în care Ursula von der Leyen va răspunde criticilor și așteptărilor depinde credibilitatea instituției pe care o conduce și, indirect, capacitatea Uniunii Europene de a naviga printr-o lume marcată de crize multiple.