Economie Programul SAFE, investiții uriașe în infrastructură și securitate. Ce beneficii are România







România se află printre principalii beneficiari ai noului instrument financiar european SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”), obținând o alocare de 16,68 miliarde de euro.

Este a doua cea mai mare sumă acordată unui stat membru, după Polonia, ceea ce confirmă rolul strategic al țării pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.

Fondurile au scopul de a întări apărarea națională, dar și de a dezvolta infrastructura civil-militară, inclusiv tronsoanele autostrăzilor A7 și A8.

Comisia Europeană a anunțat oficial că România primește o finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat consolidării securității europene.

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a subliniat că banii nu vor fi folosiți doar pentru înzestrarea Armatei, ci și pentru infrastructura esențială mobilității trupelor.

SAFE este un mecanism temporar, operațional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi pe termen lung – de până la 45 de ani – cu o perioadă de grație de 10 ani. Statele pot beneficia și de o prefinanțare de 15%, în funcție de nevoi.

România a obținut, astfel, o sumă consistentă, care reflectă importanța sa geopolitică într-o regiune expusă tensiunilor generate de Rusia.

Fondurile alocate României vizează trei direcții principale: apărarea, stabilitatea bugetară și infrastructura. În plan concret, guvernul are în vedere finanțarea unor proiecte de infrastructură mixtă civilă și militară.

Printre acestea se află capetele autostrăzilor A7 și A8, sectoarele Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni.

„Aceste investiții sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene. Vorbim despre drumuri, poduri și căi ferate care vor garanta mobilitatea rapidă a trupelor și a echipamentelor în momente de criză”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Ministrul a mulțumit premierului Ilie Bolojan și echipei sale pentru sprijinul în negocierile purtate cu Bruxelles-ul.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că împrumuturile prin SAFE au dobânzi avantajoase și nu pun presiune suplimentară pe bugetul național.

Potrivit acestuia, investițiile vor contribui atât la modernizarea echipamentelor militare, cât și la dezvoltarea industriei de apărare din România.

Specialiștii atrag atenția că implementarea programului SAFE ar putea schimba semnificativ dinamica economică și strategică a României.

Pe plan intern, accesul la aproape 17 miliarde de euro va susține creșterea economică prin investiții în infrastructură și prin stimularea industriei de apărare.

Pe plan extern, România își consolidează statutul de partener de încredere al NATO și al Uniunii Europene.

„Este o oportunitate uriașă pentru a întări apărarea și pentru a moderniza infrastructura. În același timp, SAFE ne permite să fim un pilon de stabilitate la Marea Neagră”, a declarat ministrul Apărării.

Într-un context geopolitic tensionat, aceste fonduri nu doar că sporesc securitatea țării, ci transmit și un semnal ferm de solidaritate europeană.