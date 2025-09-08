International Mama ce și-a ucis familia cu ciuperci a fost condamnată pe viață







O crimă șocantă cu ciuperci otrăvitoare a zguduit Australia, după ce Erin Patterson, o mamă de 50 de ani din statul Victoria, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea a trei membri ai familiei fostului ei soț.

Tribunalul Suprem din Victoria a stabilit o pedeapsă minimă de 33 de ani, judecătorul subliniind planificarea atentă, lipsa de remușcări și impactul devastator al faptei asupra comunității și familiilor implicate.

Sentința împotriva lui Erin Patterson a fost pronunțată la Melbourne, în cadrul unei ședințe transmise pentru prima dată în direct de instanța supremă a statului.

Procurorii au arătat că femeia și-a invitat foștii socri, Don și Gail Patterson, ambii de 70 de ani, împreună cu sora lui Gail, Heather Wilkinson, la un prânz aparent obișnuit, în iulie 2023, la casa sa din Leongatha.

Pe masă a ajuns un preparat aparent rafinat, un beef wellington servit cu piure și legume, dar ingredientul secret erau ciuperci otrăvitoare, de tip „death cap”, extrem de toxice.

Trei dintre invitați au murit în urma intoxicației, iar singurul supraviețuitor, reverendul Ian Wilkinson, a scăpat cu viață doar datorită unui transplant de ficat.

Procesul, desfășurat pe parcursul a nouă săptămâni la Morwell, a scos la iveală detalii cutremurătoare.

Procurorii au arătat că Erin Patterson și-ar fi pregătit invitații în mod selectiv, servindu-i pe ceilalți pe farfurii mari și păstrând pentru sine o porție separată.

Soțul ei, Simon Patterson, a declarat că a refuzat invitația de teamă, deoarece în trecut s-a simțit grav bolnav după ce a consumat mâncăruri preparate de fosta parteneră.

Această suspiciune a alimentat ipoteza unor tentative anterioare de otrăvire. Totodată, investigația a arătat că femeia și-ar fi inventat o boală pentru a justifica absența propriilor copii la masa fatală.

Impactul social al tragediei depășește granițele familiei Patterson. Leongatha, o mică localitate cunoscută până atunci pentru peisajele rurale, a devenit punct de referință pentru una dintre cele mai mediatizate crime din Australia.

Cazul a inspirat numeroase podcasturi și documentare, reflectând interesul uriaș al publicului.

Specialiștii avertizează că incidentul readuce în atenție pericolele ciupercilor otrăvitoare, responsabile de majoritatea intoxicațiilor fatale la nivel mondial.

Judecătorul Christopher Beale a remarcat că faptele inculpatei se înscriu în cea mai gravă categorie de omucidere și tentativă de omor, iar lipsa totală de remușcări a justificat pedeapsa maximă.

Pe lângă victimele directe, suferința se extinde și asupra celor doi copii ai femeii, care au pierdut bunici, mătușă și o imagine pozitivă a propriei mame. Conform verdictului, Erin Patterson va rămâne „o prizonieră notorie pentru mulți ani de acum înainte”.