Social A apărut o bacterie periculoasă, pentru prima dată la noi, care atacă culturile. Plantele se ofilesc







Bacteria a provocat ofilirea a mai multor hectare de legume din comuna Jirlău, județul Brăila. Așa a fost descoperită, în premieră în țara noastră, în urma analizelor efectuate de Autoritatea Națională Fitosanitară.

Specialiști din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) au fost în teren la ferma din Jirlău. Au prelevat probe pe teren pentru a evalua culturile de legume afectate."În urma analizelor, specia Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans a fost semnalată pentru prima dată în România", transmite Autoritatea Națională Fitosanitară. ceea ce subliniază importanța unei monitorizări atente și a respectării stricte a recomandărilor fitosanitare.

Conform, ANF, rezultatele investigațiilor au confirmat prezența mai multor organisme dăunătoare. Din această categorie fac parte bacterii: Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans, Xanthomonas vesicatoria și Pantoea ananatis, dar și ciuperci precum Fusarium sp. și Alternaria sp. A fost identificată și o insectă Frankliniella occidentalis (tripsul californian) care atacă culturile. De ce au apărut bacteriile și ciupercile care atacă ferma din Brăila

"Un element important este faptul că, în urma analizelor, specia Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans a fost semnalată pentru prima dată în România. Ceea ce subliniază importanța unei monitorizări atente și a respectării stricte a recomandărilor fitosanitare.ANF a comunicat fermierilor afectați rezultatele oficiale ale analizelor de laborator. Acestea sunt însoțite de un plan detaliat de acțiune care include atât măsuri imediate pentru acest sezon agricol, cât și recomandări preventive. Și strategii de management pentru anii următori", transmite Autoritatea Națională Fitosanitară.

Cauzele posibile identificate ale prezenței acestor bacterii și ciuperci sunt: utilizarea de sămânță sau material de plantare infectat. Pot fi vinovate solul și resturi vegetale infestate/infectate. Specialiștii ANF iau în calcul și condițiile climatice favorabile, cum ar fi umiditate ridicată și temperaturi constant peste 23°C, precum și practici agricole precum irigarea prin aspersiune. Toate acestea pot favoriza transmiterea agenților patogeni. ANF face apel la toți cultivatorii să adopte măsuri preventive. Și să colaboreze cu specialiștii fitosanitari pentru a limita răspândirea agenților patogeni și a proteja culturile viitoare.