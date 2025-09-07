International

Atac pe străzile din Melbourne. Doi adolescenți, uciși cu macetele

Doi adolescenţi din Melbourne, în vârstă de 12 şi 15 ani, au fost ucişi de un grup de atacatori mascaţi, înarmaţi cu macete, a anunţat poliţia locală.

„Chiar dacă ancheta abia a început, faptele prezintă caracteristicile unei crime comise de o bandă de tineri”, a fost mesajul inspectorului de poliţie Graham Banks din Victoria.

Grupul de atacatori era format din aproximativ opt persoane, iar cele două victime au fost ucise în locuri diferite. Forţele de ordine au ajuns mai întâi la băiatul de 12 ani, grav rănit. Echipajul unei ambulanţe a încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

La scurt timp, poliţia l-a găsit pe prietenul său, în vârstă de 15 ani, pe o stradă din apropiere. El prezenta răni grave, provocate aparent de arme albe, și nici acesta nu a putut fi salvat.

Atacatorii purtau măști

Martorii şi imaginile camerelor de supraveghere arată că aceiaşi atacatori au fost prezenţi în ambele incidente. Aceştia purtau măşti şi aveau asupra lor, pe lângă macete, şi cuţite cu lame lungi, a declarat inspectorul Banks.

Inspectorul a subliniat că băieţii ucişi nu aveau legături cu vreo bandă. În statul australian Victoria, vânzarea şi deţinerea macetelor sunt interzise după ce, în luna mai, o confruntare între două bande rivale a dus la utilizarea unor astfel de arme albe într-un centru comercial din Melbourne.

Un alt atac a avut loc în urmă cu două zile

La finalul săptămânii trecute, un atac cu cuțitul a zguduit Hollow Water First Nation din Manitoba, Canada. O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite, a transmis Poliția Regală Canadiană Călare (RCMP).

Suspectul, fratele victimei, și-a pierdut viața ulterior într-un accident de mașină, după ce a părăsit localitatea la volanul unui autoturism furat. Incidentul s-a produs în jurul orei 4 dimineața, după ce un ofițer de siguranță al comunității a anunțat poliția despre un posibil act violent.

Proiecte speciale