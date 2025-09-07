International Atac pe străzile din Melbourne. Doi adolescenți, uciși cu macetele







Doi adolescenţi din Melbourne, în vârstă de 12 şi 15 ani, au fost ucişi de un grup de atacatori mascaţi, înarmaţi cu macete, a anunţat poliţia locală.

„Chiar dacă ancheta abia a început, faptele prezintă caracteristicile unei crime comise de o bandă de tineri”, a fost mesajul inspectorului de poliţie Graham Banks din Victoria.

Grupul de atacatori era format din aproximativ opt persoane, iar cele două victime au fost ucise în locuri diferite. Forţele de ordine au ajuns mai întâi la băiatul de 12 ani, grav rănit. Echipajul unei ambulanţe a încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

La scurt timp, poliţia l-a găsit pe prietenul său, în vârstă de 15 ani, pe o stradă din apropiere. El prezenta răni grave, provocate aparent de arme albe, și nici acesta nu a putut fi salvat.

Martorii şi imaginile camerelor de supraveghere arată că aceiaşi atacatori au fost prezenţi în ambele incidente. Aceştia purtau măşti şi aveau asupra lor, pe lângă macete, şi cuţite cu lame lungi, a declarat inspectorul Banks.

SIGNIFICANT UPDATE: (*this case has previously been covered by TCU) ⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of the murder of children. The 15-year-old boy stabbed to death in Melbourne has been identified as Dau Akueng. His heartbroken father declared, "My son is a… pic.twitter.com/ORmaVmE7fj — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 7, 2025

Inspectorul a subliniat că băieţii ucişi nu aveau legături cu vreo bandă. În statul australian Victoria, vânzarea şi deţinerea macetelor sunt interzise după ce, în luna mai, o confruntare între două bande rivale a dus la utilizarea unor astfel de arme albe într-un centru comercial din Melbourne.

La finalul săptămânii trecute, un atac cu cuțitul a zguduit Hollow Water First Nation din Manitoba, Canada. O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite, a transmis Poliția Regală Canadiană Călare (RCMP).

Suspectul, fratele victimei, și-a pierdut viața ulterior într-un accident de mașină, după ce a părăsit localitatea la volanul unui autoturism furat. Incidentul s-a produs în jurul orei 4 dimineața, după ce un ofițer de siguranță al comunității a anunțat poliția despre un posibil act violent.