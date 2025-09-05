International Atac cu cuțitul în Canada, soldat cu un mort și șapte răniți







Un atac cu cuțitul a zguduit comunitatea Hollow Water First Nation din Manitoba, Canada, joi dimineață. O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite în urma violențelor, confirmat de Poliția Regală Canadiană Călare (RCMP) .

Suspectul, identificat drept fratele victimei, a murit ulterior într-un accident rutier, după ce a fugit din localitate cu o mașină furată.

Autoritățile canadiene investighează circumstanțele acestei tragedii care a lăsat o comunitate întreagă în stare de șoc.

Incidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineața, când un ofițer de siguranță al comunității a alertat poliția cu privire la un posibil atac violent.

RCMP a confirmat ulterior că suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, și-a atacat propriii vecini și membri ai comunității, provocând victime cu vârste între 18 și 60 de ani. Printre cei care și-au pierdut viața se numără sora sa, o tânără de 18 ani.

Potrivit superintendentului Rob Lasson, aflat la conducerea serviciilor de investigații majore ale RCMP Manitoba, atacul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine, care au mers „din casă în casă” pentru a identifica victimele și a securiza zona.

Oficialii au subliniat că nu există indicii că ar fi fost inspirat de alte atacuri similare din Canada, calificând evenimentul drept unul izolat.

Simard a murit câteva ore mai târziu, după ce a fugit din Hollow Water cu un vehicul furat și s-a ciocnit frontal cu o mașină a poliției pe drumul provincial 304, în apropiere de Black River First Nation.

Polițistul aflat în vehicul a fost grav rănit, dar medicii spun că va supraviețui.

Printre răniți se numără și Michael Raven, atacat chiar în propria casă. Copiii acestuia, Jordan Hamilton și Christy Williams, au relatat presei că tatăl lor a fost trezit din somn și înjunghiat de mai multe ori, una dintre lovituri perforându-i un plămân.

„Comunitatea e profund zguduită. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Hollow Water”, a declarat fiica sa.

Pentru locuitorii din Hollow Water First Nation, tragedia reprezintă o rană profundă. Șeful comunității, Larry Barker, a cerut solidaritate și sprijin reciproc, îndemnând oamenii să se roage pentru victime.

Autoritățile consideră că intervenția rapidă a poliției a împiedicat producerea unui număr și mai mare de victime.

Pe plan social, atacul pune sub semnul întrebării siguranța în comunitățile mici și evidențiază nevoia de resurse suplimentare pentru sănătatea mintală și prevenirea violenței domestice.

La nivel regional, Hollow Water devine un nou punct de reflecție în discuțiile despre siguranță publică și despre cum pot fi prevenite tragedii similare în viitor.