Trei moldoveni și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în România. Alte 16 persoane au fost rănite

Republica Moldova. Trei cetățeni din Republica Moldova au murit, iar alți 16 au fost răniți în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, după un accident rutier produs între localitățile Santa-Mare și Dămideni, județul Botoșani. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:40. Un autoturism cu numere moldovenești s-a ciocnit violent cu un microbuz plin cu pasageri.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă. De asemenea 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.” au transmis oficialii ISU Botoșani.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la București, că printre victime se numără trei cetățeni moldoveni decedați și doi grav răniți.

„În urma impactului, trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi au suferit răni grave și au fost transportați la Spitalul Județean din Botoșani pentru îngrijiri medicale”, precizează MAE.

Conform relatărilor presei locale, șoferul autoturismului de marca „Volvo”, un bărbat din Republica Moldova în vârstă de 48 de ani, ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă ușoară și a pătruns pe contrasens. Astfel, izbindu-se frontal într-un microbuz de pasageri. Șoferul și doi pasageri din autoturism au decedat pe loc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a mobilizat echipaje medicale și de descarcerare. O persoană aflată în stare critică, dar conștientă, a fost transportată cu elicopterul SMURD la Iași. Alți 15 pasageri ai microbuzului au fost preluați de ambulanțe și duși la Spitalul Județean din Botoșani.

Poliția rutieră din România a confirmat că accidentul s-a produs pe fondul pierderii controlului volanului de către șoferul moldovean.

„În urma impactului, au rezultat 19 victime, dintre care trei au decedat”, au precizat oamenii legii. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei.