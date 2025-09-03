Social Accident grav în Botoșani. A fost activat Planul Roșu de Intervenție







Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a activat Planul Roșu de Intervenție miercuri dimineață, după un grav accident rutier produs pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni. În coliziunea dintre un autocar și un autoturism au fost implicate 15 persoane, dintre care patru au rămas încarcerate. Două persoane au fost declarate decedate, iar pentru o a treia victimă echipajele medicale aplică manevre de resuscitare.

Decizia de a activa Planul Roșu de Intervenție a fost luată la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, imediat după primirea apelului la 112, care anunța coliziunea dintre autocar și autoturism.

Potrivit ISU, coliziunea a avut loc între un microbuz și o mașină. În microbuz se aflau 17 pasageri, iar în autoturism se aflau patru persoane.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a anunțat că două persoane, în vârstă de 29 și 50 de ani, au fost declarate decedate, iar pentru a treia victimă sunt în desfășurare manevre de resuscitare.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.” au transmis oficialii ISU Botoșani.

O altă victimă a fost transportată cu elicopterul SMURD, iar celelalte 14 persoane au fost transportate cu ambulanțele la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Mavromati” din Botoșani. Victima care a fost transportată cu elicopterul SMURD este conștientă, însă se află în stare gravă, au precizat reprezentanții ISU.

