Incendiu violent în Galați. Flăcările au mistuit barăcile unui fost șantier







Un puternic incendiu a izbucnit miercuri dimineață, pe strada Ciobanului din municipiul Galați, la fostele barăci folosite de muncitorii implicați în realizarea tunelului CFR, potrivit ISU Galați.

Incendiul s-a declanșat pe strada Ciobanului, la unul dintre punctele de lucru ale companiei Tunele S.A., mai precis la vechile barăci utilizate de muncitorii care au participat la construcția tunelului Filești, tunel ce face legătura între gara din Municipiul Galaţi şi infrastructura feroviară electrificată a României ( ruta Galaţi–Brăila–Bucureşti). Tunelul feroviar Fileşti de pe firul I al rutei Bucureşti – Galaţi a fost realizat şi dat în folosinţă înainte de anul 1900. În 1967, autorităţile au deschis cel de-al doilea tunel la Fileşti, pe firul II.

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, mai multe autospeciale de stingere care aparțin Detașamentului de Pompieri Galați s-au deplasat la locația afectată pentru limitarea și stingerea incendiului. Focul se întinde pe o zonă amplă, însă pompierii au transmis că incendiul a fost izolat și se desfășoară operațiuni pentru lichidarea acestuia.

ISU Galați au transmis că nu au existat victime. Cauza producerii incendiului urmează să fie determinată după finalizarea intervenției.