Incendiu violent în Galați. Flăcările au mistuit barăcile unui fost șantier

Un puternic incendiu a izbucnit miercuri dimineață, pe strada Ciobanului din municipiul Galați, la fostele barăci folosite de muncitorii implicați în realizarea tunelului CFR, potrivit ISU Galați.

Incendiu la barăcile muncitorilor CFR

Incendiul s-a declanșat pe strada Ciobanului, la unul dintre punctele de lucru ale companiei Tunele S.A., mai precis la vechile barăci utilizate de muncitorii care au participat la construcția tunelului Filești, tunel ce face legătura între gara din Municipiul Galaţi şi infrastructura feroviară electrificată a României ( ruta Galaţi–Brăila–Bucureşti).
Tunelul feroviar Fileşti de pe firul I al rutei Bucureşti – Galaţi a fost realizat şi dat în folosinţă înainte de anul 1900. În 1967, autorităţile au deschis cel de-al doilea tunel la Fileşti, pe firul II.

Autortitățile lucrează la lichidarea flăcărilor

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, mai multe autospeciale de stingere care aparțin Detașamentului de Pompieri Galați s-au deplasat la locația afectată pentru limitarea și stingerea incendiului. Focul se întinde pe o zonă amplă, însă pompierii au transmis că incendiul a fost izolat și se desfășoară operațiuni pentru lichidarea acestuia.

Sursă foto:  ISU Galați

ISU Galați au transmis că nu au existat victime. Cauza producerii incendiului urmează să fie determinată după finalizarea intervenției.

Incendiu de proporții la un restaurant din Galati

În urmă cu câteva zile, un incendiu de proporții a izbucnit la restaurantul Levant din Galați. Flăcările violente au cuprins întreaga incintă a restaurantului. La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere, o autocisternă de mare capacitate, două ambulanțe Smurd și echipaje de poliție.

In restaurant avea loc o petrecere, iar aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat. Flăcările au mistuit circa 700 mp din clădire, inclusiv zona de depozitare, terasa și o autoutilitară a unei firme aflate în apropiere, imobilul fiind afectat în proporție de aproximativ 80%. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 01:00 noaptea, după aproape patru ore de eforturi susținute ale pompierilor pentru stingerea focului.

Proiecte speciale