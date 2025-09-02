Social Cisternă care transporta gaz metan, răsturnată într-un șanț pe DN 24A. Pericol de explozie







O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți, în afara drumului, pe DN 24A, între Murgeni și Bârlad, în apropiere de localitatea Simila. „Traficul este blocat. Intervenţia este dificilă deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune”, a anunțat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a afirmat că cisterna cu 19.000 de litri de gaz metan s-a răsturnat în sensul giratoriu din localitatea Simila, spre centura Bârladului. El a menționat că traficul este blocat și că intervenția este dificilă, deoarece gazul a început să se scurgă printr-o supapă de presiune.

Autocisterna era condusă de un șofer din Republica Moldova. Acesta a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgență Bârlad, unde a fost diagnosticat cu traumatism toracic, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui au anunțat că, la locul incidentului, Detașamentul Bârlad intervine cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, dar și 15 militari.

„Detaşamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplaseaza 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari”, a transmis ISU Vaslui.

ISU Vaslui a anunțat că, din cauza scăpărilor de gaze de la o supapă, autoritățile locale au început evacuările în zonă.

De asemenea, Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

Polițiștii au transmis că desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul de pe DN 24A.