Social Incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru persoane au fost rănite, două cu arsuri grave







Un incendiu puternic a izbucnit luni pe platforma industrială Kronospan din municipiul Sebeș, județul Alba. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), patru persoane au fost rănite în urma incidentului, care a fost precedat de o explozie.

Dintre victime, două persoane au suferit arsuri, iar celelalte două prezintă diferite traumatisme. Gravitatea situației a impus activarea Planului Roșu de intervenție, care presupune suplimentarea resurselor de salvare la fața locului.

Pentru transportul răniților către unități medicale specializate, autoritățile au mobilizat două elicoptere SMURD. Intervenția echipelor de urgență este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii exploziei.

Un al doilea elicopter SMURD a fost trimis la locul intervenției pentru a facilita transportul victimelor către unități medicale specializate. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, au fost identificate două paturi disponibile pentru pacienții cu arsuri: unul la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, iar celălalt la Spitalul Județean de Urgență din Iași.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că, până în prezent, au fost găsite patru victime aflate în stare de conștiență. Două dintre acestea au suferit arsuri care afectează aproximativ 20% din suprafața corpului și urmează să fie transportate la spital. Celelalte două persoane, care prezintă traumatisme, primesc îngrijiri medicale la locul incidentului. La operațiune participă și un elicopter SMURD

„Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului. La intervenţie este prezent şi un elicopter SMURD”, mai transmite Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.