Incendiu la o fabrică din Sebeș: Patru persoane au fost rănite, două cu arsuri grave
- Antonia Hendrik
- 1 septembrie 2025, 10:11
Un incendiu puternic a izbucnit luni pe platforma industrială Kronospan din municipiul Sebeș, județul Alba. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), patru persoane au fost rănite în urma incidentului, care a fost precedat de o explozie.
Dintre victime, două persoane au suferit arsuri, iar celelalte două prezintă diferite traumatisme. Gravitatea situației a impus activarea Planului Roșu de intervenție, care presupune suplimentarea resurselor de salvare la fața locului.
Pentru transportul răniților către unități medicale specializate, autoritățile au mobilizat două elicoptere SMURD. Intervenția echipelor de urgență este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii exploziei.
„Unul dintre răniţii cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara, iar un alt pacient, care prezintă un traumatism craniocerebral şi arsuri, va fi dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş, urmând ca, după acordarea îngrijirile de specialitate, să fie transferată la Spitalul de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, tot cu un elicopter SMURD”, a transmis IGSU.
Al doilea elicopter SMURD, trimis pentru preluarea victimelor
Un al doilea elicopter SMURD a fost trimis la locul intervenției pentru a facilita transportul victimelor către unități medicale specializate. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, au fost identificate două paturi disponibile pentru pacienții cu arsuri: unul la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, iar celălalt la Spitalul Județean de Urgență din Iași.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că, până în prezent, au fost găsite patru victime aflate în stare de conștiență. Două dintre acestea au suferit arsuri care afectează aproximativ 20% din suprafața corpului și urmează să fie transportate la spital. Celelalte două persoane, care prezintă traumatisme, primesc îngrijiri medicale la locul incidentului. La operațiune participă și un elicopter SMURD
„Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului. La intervenţie este prezent şi un elicopter SMURD”, mai transmite Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
