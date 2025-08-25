Social Tragedie la Târgu Mureș. Medic rezidentă din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul patru







Republica Moldova. O tânără de 36 de ani, medic rezidentă originară din Republica Moldova, a murit după ce s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Târgu Mureș. Femeia își începuse rezidențiatul în urmă cu aproape un an în domeniul medicinei de familie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Tragedia s-a produs în jurul orei 8.00 dimineața. Femeia a reușit să intre în bloc în momentul în care un locatar a deschis ușa imobilului. A urcat până la etajul patru, iar la etajele inferioare s-a auzit o bubuitură, după care un locatar a sunat la 112.

„Ajunși la fața locului am constatat că persoana de sex feminin, 36 de ani, se afla în stop cardiorespirator cu leziuni incompatibile cu viața, produse prin cădere de la alt nivel”, a declarat Marius Florea, paramedic SMURD Târgu Mureș.

Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș pentru efectuarea necropsiei, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Tânăra era originară din Republica Moldova și avea domiciliul în București. Datele preliminare arată că a fost căsătorită în România, dar ulterior a divorțat și a plecat în străinătate. S-a întors în peste Prut pentru a-și începe rezidențiatul la medicină de familie.

„A intrat cineva și a intrat după ei. Cred că de la uscător”, a explicat o locatară.

„La noi, întotdeauna sunt închise uscătoarele. N-o știu! Să fi venit la cineva?”, a spus un alt locatar.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele concrete în care a avut loc nefericitul eveniment”, a precizat Alexandra Luca, purtătoarea de cuvânt a IPJ Târgu Mureș.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind motivele gestului extrem, inclusiv stresul profesional sau probleme personale. Autoritățile continuă cercetările pentru a determina cauza exactă a decesului și pentru a înțelege toate circumstanțele care au condus la tragedie.