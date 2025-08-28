Social Incendiu puternic lângă Guvern. Fum gros și RO-Alert în centrul Capitalei







Un incendiu puternic a izbucnit joi după-amiază la un restaurant dezafectat de pe strada Sevastopol, la câteva sute de metri de Guvern. Flăcările s-au extins rapid la acoperiș, iar coloana densă de fum se vede din mai multe zone ale Capitalei.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o constructie (fost restaurant), str Sevastopol. Incendiul se manifesta la acoperis. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere. Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe. A

Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș. Se acționează de la înălțime, utilizând autoscara. Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere. Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. Se acționează pentru decopertarea învelitorii de tablă și stingerea structurii din lemn a acoperișului”, a transmis ISU Ilfov.

Pentru siguranța populației, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, prin care au cerut oamenilor să evite zona și să lase cale liberă echipajelor de intervenție.

Potrivit pompierilor, la aceeași clădire s-a mai produs un incendiu în decembrie 2024.

Marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti a izbucnit un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum. Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial.

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a anunţat, ulterior, că în urma incendiului puternic de la Complexul Dragonul Roşu, din Bucureşti, s-a produs o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineţii s-a înregistrat o depăşire momentană de patru ori a valorii maxim admise.