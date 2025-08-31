Social Accident grav în Cluj. Un autocar cu 30 de pasageri s-a răsturnat







Duminică după-amiază, în localitatea Dumbrava din județul Cluj, s-a produs un accident rutier grav în care a fost implicat un autocar ce transporta aproximativ 30 de persoane.

Vehiculul s-a răsturnat în afara carosabilului, iar amploarea incidentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție, procedură aplicată doar în situațiile cu risc major și cu un număr ridicat de victime.

Mobilizarea forțelor de salvare a fost una masivă. Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, la locul accidentului au ajuns rapid trei autospeciale de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, patru ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, dar și două elicoptere SMURD pregătite să intervină în cazul în care se impunea transportul rapid al persoanelor rănite către unități medicale.

Planul Roșu presupune nu doar mobilizarea resurselor suplimentare, ci și coordonarea integrată a echipajelor medicale și de pompieri pentru a putea acorda îngrijiri simultan mai multor victime. Autoritățile transmit că evaluarea medicală a pasagerilor este în plină desfășurare, iar eventualele persoane grav rănite urmează să fie transportate de urgență la spitalele din Cluj-Napoca.

Accidentele rutiere în care sunt implicate autocare reprezintă situații cu risc ridicat, având în vedere numărul mare de pasageri și posibilitatea apariției unor victime multiple. Tocmai de aceea, asemenea intervenții presupun o desfășurare impresionantă de forțe și o colaborare între structurile medicale, pompieri și poliție.

Județul Cluj s-a confruntat, în ultimele luni, cu mai multe incidente rutiere grave. În luna iulie, un accident petrecut pe DN1, în zona localității Tureni, a dus la rănirea a patru persoane după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal.

În august, în apropiere de Gherla, un alt accident a implicat un microbuz de transport persoane, care a ajuns într-un șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

De asemenea, la începutul lunii septembrie, în comuna Florești, un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un stâlp. Și în municipiul Cluj-Napoca au fost raportate frecvent accidente cauzate de viteza excesivă sau neacordarea de prioritate, acestea ducând la numeroase victime rănite și blocaje în trafic.