Autostrada A1, blocată după un accident grav. A fost activat Planul Roșu

Autostrada A1, blocată după un accident grav. A fost activat Planul Roșu
Un grav accident rutier s-a produs pe Autostrada A1, la kilometrul 35, pe sensul de mers București – Pitești, implicând două autoturisme și opt persoane, dintre care două au rămas prinse între fiarele contorsionate ale vehiculelor.

Accident grav pe Autostrada A1

Din cauza gravității situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona prompt evenimentul.

La scurt timp după producerea impactului, echipele de salvare au ajuns la fața locului, acționând cu prioritate pentru eliberarea persoanelor încarcerate.

“Accidentul rutier a avut loc între localitățile Florești și Stoenești, pe sensul de mers București – Pitești. Două persoane erau prinse în interiorul autoturismelor, necesitând intervenția echipajelor de descarcerare”, a transmis ISU Giurgiu.

Autostrada A1.

Cinci persoane, transportante la spital

În total, cinci victime au fost transportate la spitalele din zonă pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Patru dintre acestea sunt adulți, iar una este un minor. Toate victimele erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipaje. După ce situația a fost stabilizată și persoanele afectate transportate, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

La locul accidentului, autoritățile au mobilizat mai multe resurse: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD de la ISU Giurgiu și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. În sprijinul echipajelor locale, au intervenit și o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, alături de două ambulanțe SMURD din cadrul ISU București-Ilfov.

SMURD

A fost activat Planul Roșu

Din primele informații, impactul s-a produs în condiții de trafic normal, iar ancheta poliției va stabili cauzele exacte ale coliziunii. Autoritățile recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită pe acest tronson de autostradă, dat fiind fluxul intens de vehicule și riscul ca evenimente similare să apară.

Reprezentanții ISU au subliniat că intervențiile rapide și coordonate între mai multe echipe au fost decisive pentru salvarea victimelor, iar activarea Planului Roșu de Intervenție a permis alocarea optimă a resurselor.

De asemenea, medicii care au preluat victimele continuă să monitorizeze starea acestora și să efectueze investigații pentru a exclude orice complicații medicale.

Evenimentul readuce în prim-plan importanța respectării regulilor de circulație pe autostrăzi, precum și necesitatea intervenției rapide în cazul accidentelor cu victime multiple.

