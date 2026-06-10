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Bacalaureat 2026. Elevii din minoritățile naționale susțin miercuri proba orală în limba maternă

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Bacalaureat 2026. Elevii din minoritățile naționale susțin miercuri proba orală în limba maternăBacalaureat. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 continuă miercuri cu proba B - comunicare orală în limba maternă, susținută de elevii aparținând minorităților naționale. Este a treia zi consecutivă de examene, iar probele scrise încep  pe 29 iunie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Proba zilei: comunicare orală în limba maternă

Miercuri este ziua probei B pentru elevii din rândul minorităților naționale, care susțin evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă. Tot miercuri se încheie și proba A - evaluarea la comunicare orală în limba română, care a fost organizată de la începutul sesiunii.

Ce urmează în această săptămână

Joi și vineri, atenția se mută pe proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Apoi, în perioada 15-17 iunie, candidații susțin proba D, cea de evaluare a competențelor digitale.

Cum sunt evaluate competențele - fără note clasice

La toate aceste probe nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins. Rezultatele se exprimă prin stabilirea nivelului de competență, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Fiecare candidat este evaluat de doi profesori examinatori: cel care a predat disciplina la clasă și un coleg de aceeași specialitate din școală. În cazuri de incompatibilitate, examinatorii sunt aduși din alte unități de învățământ.

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Calendarul probelor scrise - datele de reținut

Bacalaureat

Sursa foto: Arhiva EVZ

După finalizarea probelor orale și digitale, urmează examenele scrise: 29 iunie - Limba și literatura română, proba E.a) 30 iunie - Proba obligatorie a profilului, proba E.c) 2 iulie - Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d) 3 iulie - Limba și literatura maternă, proba E.b), pentru elevii din minoritățile naționale

Rezultate și contestații

7 iulie, până la ora 12:00 - afișarea rezultatelor inițiale. Între 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații. 8-9 iulie - continuă depunerea contestațiilor. 13 iulie - rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor.

Bacalaureat 2026. 130.000 de candidați în prima sesiune

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de candidați participă la prima sesiune - absolvenți din promoția curentă și din seriile anterioare. Cei care au promovat anumite probe anterior susțin doar probele nepromovate.

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