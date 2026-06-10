Sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 continuă miercuri cu proba B - comunicare orală în limba maternă, susținută de elevii aparținând minorităților naționale. Este a treia zi consecutivă de examene, iar probele scrise încep pe 29 iunie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Miercuri este ziua probei B pentru elevii din rândul minorităților naționale, care susțin evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă. Tot miercuri se încheie și proba A - evaluarea la comunicare orală în limba română, care a fost organizată de la începutul sesiunii.

Joi și vineri, atenția se mută pe proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Apoi, în perioada 15-17 iunie, candidații susțin proba D, cea de evaluare a competențelor digitale.

La toate aceste probe nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins. Rezultatele se exprimă prin stabilirea nivelului de competență, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Fiecare candidat este evaluat de doi profesori examinatori: cel care a predat disciplina la clasă și un coleg de aceeași specialitate din școală. În cazuri de incompatibilitate, examinatorii sunt aduși din alte unități de învățământ.

După finalizarea probelor orale și digitale, urmează examenele scrise: 29 iunie - Limba și literatura română, proba E.a) 30 iunie - Proba obligatorie a profilului, proba E.c) 2 iulie - Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d) 3 iulie - Limba și literatura maternă, proba E.b), pentru elevii din minoritățile naționale

7 iulie, până la ora 12:00 - afișarea rezultatelor inițiale. Între 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații. 8-9 iulie - continuă depunerea contestațiilor. 13 iulie - rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor.

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de candidați participă la prima sesiune - absolvenți din promoția curentă și din seriile anterioare. Cei care au promovat anumite probe anterior susțin doar probele nepromovate.