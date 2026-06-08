Ionel Ganea, foc și pară pe Ciprian Marica: Un om fără caracter

Ionel Ganea a organizat în weekend un meci demonstrativ, la Făgăraș, orașul său natal. Evenimentul a fost dedicat memoriei lui Ioan Alexandru Ganea, fiul fostului internațional român, care a decedat anul trecut, pe 6 iunie, după ce suferise un accident de mașină. Băiatul aveea 2 ani și era transportat pe scaunul din dreapta șoferului de tatăl său, care nu îl asigurase cu centură.

La evenimentul de duminică nu a participat și Ciprian Marica, deși fostul atacant al echipei naționale își anunțase prezența. Ganea s-a supărat și a lansat critici publice.

„Am fost buni, dar e mai greu cu alergatul. Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine.

Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin. M-a impresionat mult și Cătălin Cîrjan. Cu o seară înainte a jucat la națională, azi (n.r. - luni) am auzit că se operează, vacanța pentru ei e scurtă. Și totuși mi-a promis și s-a ținut de cuvânt. A venit și cu soția lui care am văzut că e gravidă. Caracter, copilul ăsta are caracter frumos! Mi-a făcut cadou și un tricou”, a spus Ionel Ganea pentru prosport.ro.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat la eveniment, foștii mei colegi de la Orașul Victoria, Nitramonia, FC Brașov și naționala României, prieteni, sponsori, în special spectatorilor.

Toții au făcut posibil acest eveniment, fiecare a contribuit cum a putut. Mă bucur că a venit atâta lume la stadion și am văzut la final mulți copii fericiți. Am primit ajutor de la oameni pe care i-am cunoscut în decursul vieții mele, au contribuit și Cornel Șfaițer, Nicolae Badea sau Cristi Borcea”, a mai afirmat fostul internațional român.