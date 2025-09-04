Social Virusul West Nile se răspândește în România: 18 persoane diagnosticate din iunie până în septembrie







Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat 18 cazuri de infectare cu virusul West Nile în perioada 2 iunie - 4 septembrie 2025. Datele provin din cel mai recent raport publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), structură aflată în subordinea INSP.

Conform autorităților, dintre persoanele diagnosticate, 14 sunt bărbați, iar 4 sunt femei. Majoritatea pacienților au vârste de peste 60 de ani, categorie considerată mai vulnerabilă în fața complicațiilor provocate de virus. Dintre cele 18 cazuri înregistrate la nivel național, 17 au fost confirmate prin teste specifice, în timp ce unul este catalogat drept caz probabil.

Autoritățile sanitare au raportat recent mai multe cazuri confirmate, repartizate pe diferite categorii de vârstă. Conform datelor oficiale, a fost înregistrat un caz la grupa 10–19 ani, patru cazuri în rândul persoanelor cu vârste între 50 și 59 de ani, alte patru la categoria 60–69 de ani, opt cazuri în rândul persoanelor între 70 și 79 de ani, iar o persoană diagnosticată are peste 80 de ani.

În ceea ce privește repartiția teritorială, cele mai multe cazuri au fost semnalate în municipiul București (6). Alte cazuri au fost raportate în județele Galați (3), Timiș (2), Brăila, Dolj, Ilfov, Prahova, Sălaj, Teleorman și Vrancea – câte un caz în fiecare. Informațiile prezentate reflectă situația înregistrată în funcție de unitatea teritorială în care s-a produs expunerea.

Virusul West Nile, responsabil de apariția febrei cu același nume, continuă să se răspândească, atrăgând atenția autorităților sanitare. Potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC), au fost confirmate cazuri de infecție la nivelul populației în nouă state europene: Austria, Croația, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Serbia, Spania și România.

Deși majoritatea persoanelor infectate – aproximativ 70-80% – nu dezvoltă simptome sau prezintă manifestări ușoare, asemănătoare unei viroze comune, în jur de 20% dintre cazuri pot evolua către forme mai grave. Acestea apar, în special, în rândul persoanelor vulnerabile: copii, femei însărcinate, vârstnici cu afecțiuni cronice, persoane cu exces ponderal sau cu sistem imunitar slăbit.

Autoritățile sanitare atrag atenția asupra riscurilor asociate înțepăturilor de țânțari și recomandă populației adoptarea unor măsuri simple, dar eficiente, pentru a limita expunerea la acești insecte.

Printre măsurile indicate se numără purtarea de haine care acoperă cât mai mult pielea – bluze cu mâneci lungi și pantaloni lungi – în special în zonele unde țânțarii sunt prezenți în număr mare. De asemenea, se sugerează utilizarea repelentelor – substanțe chimice special concepute pentru a ține țânțarii la distanță.

Pentru a preveni pătrunderea insectelor în locuință, este recomandată montarea de plase de protecție la ferestre și uși. O altă măsură esențială este eliminarea surselor de apă stătută din jurul gospodăriilor, întrucât acestea pot deveni locuri propice pentru înmulțirea țânțarilor. Se recomandă, totodată, curățarea curților de recipiente în care se poate aduna apa și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere.