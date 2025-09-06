International Atac revendicat de al-Shabaab asupra trupelor SUA în Somalia. AFRICOM confirmă incidentul







Comandamentul Militar al Statelor Unite pentru Africa (AFRICOM) a confirmat oficial un atac armat asupra trupelor americane și ale aliaților somalezi, desfășurat joi, în apropierea orașului portuar Kismayo, situat în sudul Somaliei.

Incidentul a avut loc pe aeroportul orașului, acolo unde se află un complex militar al forțelor coaliției, care găzduiește trupe americane, somaleze și africane.

Potrivit comunicatului AFRICOM, forțele americane au fost ținta unui atac cu foc indirect, dar nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Deși SUA încearcă să minimalizeze impactul atacului, acesta reprezintă un nou episod într-un conflict militar care durează de aproape 15 ani, în care al-Shabaab rămâne una dintre cele mai active și periculoase grupări jihadiste din Africa de Est.

În aceeași zi, gruparea jihadistă al-Shabaab a revendicat atacul, oferind însă o versiune diferită a evenimentelor.

Potrivit comunicatului lor oficial, operațiunea ar fi dus la distrugerea unor vehicule militare, dezactivarea unor instalații strategice și pierderi de vieți omenești în tabăra inamică.

Gruparea a mai transmis că atacul a fost organizat „în semn de solidaritate cu poporul palestinian”, acuzând Statele Unite și aliații occidentali de sprijin direct pentru „masacrele comise de ocupantul sionist” în Orientul Mijlociu.

Până în prezent, afirmațiile jihadiștilor nu au fost confirmate de nicio sursă independentă, iar experții consideră că este vorba despre o strategie de propagandă menită să crească moralul combatanților și să atragă noi susținători.

Orașul Kismayo, situat pe coasta sudică a Somaliei, reprezintă unul dintre cele mai importante noduri strategice pentru operațiunile militare din regiune.

Este principalul centru logistic pentru transportul de armament și echipamente militare către trupele somaleze și forțele coaliției.

Zona oferă acces direct la Oceanul Indian, ceea ce o transformă într-un punct esențial pentru securitatea rutelor maritime .

Controlul asupra Kismayo a fost disputat intens între guvernul somalez, susținut de partenerii internaționali, și gruparea al-Shabaab, care a folosit portul orașului pentru finanțarea atacurilor prin contrabandă cu cărbune și taxe impuse populației locale.

Deși forțele guvernamentale au recâștigat controlul asupra orașului în 2012, regiunea rămâne vulnerabilă din cauza infiltrărilor jihadiste și a atacurilor recurente.

Fondată în 2006, gruparea al-Shabaab a jurat credință rețelei teroriste al-Qaida și și-a propus un obiectiv clar: răsturnarea guvernului somalez și crearea unui stat islamic radical.

De-a lungul anilor, organizația a dezvoltat o rețea extinsă de finanțare și recrutare, operând nu doar în Somalia, ci și în Kenya, Etiopia, Uganda și Tanzania.

Metodele sale includ:

atacuri sinucigașe asupra bazelor militare,

răpiri de cetățeni și oficiali,

atentate cu bombă în centre urbane aglomerate,

propagandă online pentru radicalizarea tinerilor.

În ultimii cinci ani, al-Shabaab a intensificat campaniile de atacuri nu doar asupra armatei somaleze, ci și asupra trupelor americane, considerând prezența SUA în regiune o amenințare directă.

Statele Unite joacă un rol central în lupta împotriva terorismului din Somalia. Prin AFRICOM, Washingtonul furnizează:

sprijin aerian pentru atacuri țintite,

echipamente militare moderne,

instruire pentru forțele speciale somaleze,

coordonare logistică pentru misiunile Uniunii Africane (UA).

În plus, Turcia a devenit un partener strategic al guvernului de la Mogadiscio, construind una dintre cele mai mari baze militare din Somalia și oferind asistență directă pentru pregătirea soldaților.

Această colaborare între SUA, Turcia și forțele regionale încearcă să reducă influența al-Shabaab și să stabilizeze situația din Cornul Africii.

În august 2022, președintele somalez Hassan Sheikh Mohamoud a declarat „război total” împotriva al-Shabaab.

De atunci, armata somaleză a lansat mai multe ofensive majore, sprijinite de atacuri aeriene ale SUA și ale forțelor africane. În multe zone rurale, trupele guvernamentale au reușit să elibereze teritorii întregi controlate anterior de jihadiști.

Totuși, gruparea rămâne puternică și bine finanțată, beneficiind de rețele extinse de trafic de arme, contrabandă și donații externe.

Incidentul de la Kismayo nu este izolat, ci face parte dintr-un context geopolitic mai amplu.