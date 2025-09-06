Politica Ambasadorul României în SUA spune că nimeni de acolo nu-l cunoaște pe Georgescu







Anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut a generat multă confuzie în rândul românilor, recunoaște Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA. El afirmă însă că, după discuții pe canale diplomatice, situația a fost clarificată și subiectul este considerat închis. De asemenea, Călin Georgescu nu dispune de contactele și sprijinul pe care a lăsat să se creadă că le-ar avea la Washington, mai spune el.

„N-am auzit pe absolut nimeni care să reclame o relaţie de colaborare, de prietenie cu domnul Georgescu, a spus ambasadorul României în Statele Unite.

Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, anul trecut, a fost un moment dificil, care a stârnit confuzie și ambiguitate nu doar la Washington, ci și în alte capitale, admite Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

El adaugă că a avut ocazia să le explice oficialilor americani, în detaliu, motivele deciziei Curții Constituționale.

„Am făcut acest lucru explicând pe larg raţiunile acestei decizii, dar şi angajamentul forţelor politice din România de a organiza alegeri libere şi corecte, ceea ce s-a întâmplat în mai, după care discuţia, din punctul meu de vedere, după interacţiunile pe care le-am avut, este închisă”, arată el.

Potrivit lui Andrei Muraru, miza principală a scrutinului recent a fost de a demonstra capacitatea României de a organiza alegeri libere și corecte. El a explicat că, deși unele întrebări rămân încă fără răspuns, adevărul complet va fi cunoscut doar atunci când se vor deschide arhivele și istoricii vor analiza în detaliu evenimentele.

„Aceasta a fost, de fapt, miza şi miza acestor alegeri de a dovedi capacitatea României de a organiza alegeri libere şi corecte. Acum, sigur că întrebări rămân şi poate că doar atunci când se vor deschide arhivele şi când istoricii vor desluşi cu totul ce s-a întâmplat vom afla toate detaliile acestui eveniment”, a continuat el.

Muraru a adăugat că întreaga societate a trecut printr-o traumă.

„Cert este că am trecut cu toţii printr-o traumă colectivă pe care nu vrem să o mai repetăm şi sperăm din toate inima că alţii au învăţat ceva din experienţa noastră în alte ţări din regiune sau de din alte părţi”, a mai spus el.

În viziunea sa, discuția legată de anularea alegerilor este încheiată.

„În mod evident, după 18 mai noi nu am mai fost puşi în situaţia de a discuta despre acest subiect şi, totuşi, Ambasada Statelor Unite de la Bucureşti a avut propria evaluare a alegerilor din 18 mai apoi administraţia americană a avut propriii observatori ai alegerilor şi toate aceste rapoarte, unele dintre ele care au fost aproape publice, ca să spun aşa, au arătat în mod clar că această discuţie este încheiată”, a explicat ambasadorul.

În plus, Andrei Muraru a adăugat că nu există nicio dovadă că Georgescu ar fi avut vreo relație de prietenie cu oficialii americani. El a precizat că informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Bobby Kennedy ar fi trebuit să-l susțină sau că Georgescu ar fi fost invitat la inaugurarea președintelui Trump, sunt false.

„Mi-aduc aminte cum a început să se contureze această teorie în spaţiul public cu o manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie, când s-au anulat alegerile, conform cărora Bobby Kennedy, care este actualul secretar al sănătăţii în Statele Unite, ar fi trebuit să vină să-l susţină, o minciună grosolană”, a arătat el.

Muraru a adăugat că nu a existat niciun fel de sprijin oficial și că ideile politice promovate de Georgescu, precum mutarea scutului antirachetă de la Deveselu sau reducerea contribuției României la NATO, nu ar fi avut nicio relevanță pentru administrația Trump.