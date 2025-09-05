Politica Alegeri parlamentare 2025. Scheletele din dulapul unui candidat de pe lista PAS. Medicul care a dat prioritate vizitei la naşul de cununie. Video







Republica Moldova. După patru ani de deputăţie, Ana Oglindă candidează pentru un nou mandat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). Puţini îşi amintesc însă că, pe atunci când era şefa secţiei de reanimare la Institutul Mamei şi a Copilului, a plecat să petreacă la naşul de cununie, în timp ce în secţia pe care o conducea un copil de 12 ani se stingea văzând cu ochii.

Ana Oglindă a primit mandatul de deputat în septembrie 2021, după ce mai mulţi membri PAS au renunţat la mandat pentru funcţii în Guvern. Pentru alegerile din toamna curentă, Ana Oglindă a fost din nou inclusă în lista PAS, pe poziţia 64.

Mulţi probabil că au uitat de acea istorie sinistră, despre care la începutul lunii septembrie 2018 turuia toată mass-media dintre Nistru şi Prut. Nu au uitat însă părinţii şi fratele lui Marius Botnaru. Băiatul care ar fi avut acum 19 ani. Dacă nu ar fi fost nepăsarea şi neprofisionalismul unor doctori.

Ceea ce urmează pare a fi un scenariu dintr-un film horror.

Marius Botnaru a venit la spital împreună cu tatăl său la 23 august 2018, cu două zile înainte de a începe marea vacanță oferită bugetarilor de către Guvern. Cu câteva zile mai înainte, băiatul revenise cu familia din Germania. Peste două săptămâni urma să aibă nunta fratelui mai mare şi familia îşi dorise ca evenimentul să aibă loc în Republica Moldova.

Copilul se afla la evidenţa medicilor cu pancreatită cronică. El se trata la profesorul Ion Mihu, doctor habilitat în medicină. „Băiatul respecta un regim special, nu consuma anumite produse. Medicul ne-a dat asigurări că odată cu vârsta, maladia urma să dispară. În ziua respectivă, Marius a mâncat câțiva cartofi fri și a vomitat. Ca să nu apară vreo complicație, ne-am dus imediat la profesorul Mihu. Casa noastră este în apropiere de Centrul Mamei și Copilului”, ne-a spus Marin Botnaru.

Ion Mihu i-a prescris perfuzii timp de trei zile, „să iasă din criză”. Apoi, profesorul a profitat de vacanță și a plecat în România să-și perfecteze actele.

Potrivit tatălui victimei, în aceeași zi, lui Marius i-a fost prelevată analiza de urină, iar indicatorii s-au dovedit a fi în normă. Ulterior, pe parcursul a trei zile, băiatului nu i-a mai fost prelevată nicio analiză.

Marin Botnaru susține că după perfuzii, starea de sănătate a lui Marius a început să se agraveze. „Sâmbătă l-am adus acasă, l-am hrănit, dar a vomitat. Avea amețeli. Mi-a zis: „Tată, eu văd dublu”. I-am telefonat lui Mihu. Acesta mi-a zis să-i dau jumătate de pastilă de Diazepam, să se odihnească și totul va fi bine. Așa am și făcut”, ne-a declarat părintele.

Spre seară, situația s-a agravat și mai mult. Atunci, Marin Botnaru și-a luat fiul în brațe și l-a dus la secția de internare de la Institutul Mamei și Copilului. Inițial, s-a decis ca Marius să fie internat în secția gastroenterologie, dar asistenta de serviciu a spus că medicii lipsesc. Apoi un medic din secția de internare s-a dat cu părerea că ar fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Lui Marius i-au fost făcute investigații ale organelor interne, inimă, ficat, rinichi, pancreas și s-a constat că nimic nu era afectat.

După mai bine de patru ore de chin, Marius a fost internat în secția de reanimare, condusă de Ana Oglindă.

Vizită la nașul

Duminică, 26 august, Marius a intrat în comă și nu și-a mai revenit. Tatăl băiatului susține că a telefonat-o pe Ana Oglindă și că aceasta i-a zis că se află în vizită la nașul său, că ea „tot este om”.

Marin povestește că asistentele continuau să-i administreze perfuzii,. Iar Marius se umfla. Tatăl a cerut să fie întreruptă picurarea, dar a fost refuzat pentru că „așa a indicat medicul”.

Bărbatul ar fi rugat în repetate rânduri să-i permită să-și ducă fiul în Germania sau România, dar la fel i s-a refuzat, pentru că, în primul rând, Marius era în stare critică, iar în al doilea rând, pentru că „la noi tot sunt aparate”.

Deși toate serviciile de spital pentru copii sunt asigurate de stat, Marin Botnaru a fost pus în situația să achite peste 5 mii de lei unei clinici private pentru analize.

Rezultatul analizelor a fost unul alarmant. Concentrația de amoniac în sânge depășea de sute de ori limitele normale, nivelul de glucoză era de cinci ori mai înalt, iar rezultatele analizei de urină au arătat că rinichii nu mai funcționau.

La două zile după ce Marius a intrat în comă, i-au fost prelevate alte mostre pentru analiză, care au fost expediate la un laborator din România. Rezultatele au arătat o concentrație peste normă a aminoacizilor.

În noaptea de 29 august, aproximativ la ora 03.00, Marius a decedat. Seara fusese conectat la aparatul de hemodializă. Dar a fost prea târziu.

Potrivit certificatului eliberat de Centrul de medicină legală din Chișinău, decesul a parvenit în urma unui „stop-cardiac de etimologie necunoscută”. Medicul legist a dat asigurări că aceasta este o concluzie prealabilă.

Ana Oglindă a prezentat versiunea sa asupra decesului: leucinoză, o boală genetică foarte rară, pe care Marius ar fi moștenit-o de la cineva din rude. Mai mult, băiatul ar fi suferit de autism.

Potrivit enciclopediilor medicale, leucinoza sau boala siropului de arțar este o afecțiune metabolică ereditară „ce se manifestă print-o simptomatică neurologică pronunțată de la naștere, împreună cu mirosul caracteristic al urinei”.

Marin Botnaru susține că nimeni din familia sa și a soției nu a suferit de o boală genetică, iar Marius era isteț, învăța bine și se încadrase în mediul german.

Versiunea unei maladii genetice a fost susținută și de Valentin Țurea, vicedirectorul Institutului Mamei și Copilului: „Suntem bărbați. Nu-i posibil să nu vă fi spus vreun doctor nimic până acum. Dumneata mă învinuiești pe mine, atunci și eu te învinuiesc că i-ai dat așa genetică copilului”.

Ion Mihu se arată nedumerit: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Îl cunosc demult pe Marius. Copilul era bine. Îmi pare rău că m-am dus. Fetele din secție mi-au spus la telefon că băiatul este bine”.

Marin Botnaru susține că atunci când i-a cerut socoteală Anei Oglindă pentru decesul fiului, aceasta i-ar fi aruncat în față: „Aici toți suntem frați și surori și nu vei demonstra nimic!”.

Institutul de macrochimie moleculară „Petru Poni” din Iaşi, în urma analizelor de laborator a mostrei de sânge prelevată de la Marius, a constatat că acesta suferea de acidurie metilmalonică.

Enciclopedia medicală scrie că acidemia metilmalonică este o boală genetică heterogenă, care afectează metabolismul metilmalonatului şi a cobalaminei. Pacienţii cu această afecţiune nu pot metaboliza proteinele în mod corespunzător şi aceste substanţe se acumulează în sânge, urină, dar şi în ţesuturi.

Dacă persoanele afectate nu sunt tratate, ele pot intra în comă sau pot muri. Deşi trebuie să se afle permanent sub supravegherea medicilor şi să ţină toată viaţa o dietă strictă, soarta celor afectaţi de această maladie genetică rară nu este prescrisă.

Statisticele medicale arată că peste 90% din pacienţii cu acidemi metilmalonică răspund la acest tratament cu injecţii de vitamina B12. În plus, 40% dintre copiii cu acidemie metilmalonică obțin beneficii majore în urma acestui tratament.

Marin şi Ludmila Botnaru au depus o plângere la poliţie. Iniţial, a fost pornită urmărirea penală. Dar, în cele din urmă, ofiţerii de urmărire penală au dispus sistarea anchetei. La baza refuzului de a continua urmărirea penală a stat un raport al medicilor moldoveni precum că Marius nu avea nicio şansă la viaţă pentru că suferea de Acidemia metilmalonică. Iar pentru a fi mai convingători, au anexat şi cocluzia analizelor de laborator.

„Poliţiştii nici nu au făcut cercetări. Nu au interogat toţi martorii. Nu au intrat în esenţă ca să demonstreze că medicii nu i-au aplicat tratamentul corect. Că nu i-au fost efectuate analizeze pentru stabilirea unei diagnoze corecte. Că pentru cineva a fost mai important să să-l viziteze pe naşul şi să petreacă, decât să depună toate eforturile pentru a salva viaţa unui copil care murea pe patul de spital”, a declarat Marin Botnaru pentru Evinementul Zilei.

Precizăm că am întâlnit-o întâmplător pe Ana Oglindă după ce a ajuns deputată. Aceasta a reiterat că nu este vinovată de moartea lui Marius, că i s-au adus acuzaţii false şi că va ieşi într-o conferinţă de presă în care să spună „care este adevărul”.

În perioada exercitării mandatului, Ana Oglindă a avut mai multe ieşiri publice. Dar niciodată nu a pomenit nimic de tragedia de la sfârşitul lui august 2018.

Marin Botnaru a declarat pentru Evenimentul Zilei că el şi soţia sa au renunţat să lupte pentru a face dreptate fiului. „A fost ceva peste măsură de dureros. Iar când vedeam că lupt cu morile vânt, amintirea devenea şi mai dureroasă. Nu mai puteam suporta atâta durere. Şi soţia era cu moralul la pământ.

Totodată, eram învinuit eu pentru că am făcut scandal. Eram ameninţat că voi ajunge la puşcărie. Nu mai făceam faţă la stres şi am decis cu soţia să lăsăm totul pe seama conţtiinţei lor.

Dar rămân pe aceeaşi poziţie. Băiatul meu a fost ucis. El putea fi salvat”, a spus Marin Botnaru.