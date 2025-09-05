Justitie Doctorița șpăgară din Făget, plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile







Doctorița angajată la Spitalul Orășenesc Făget, din județul Timiș, este cercetată penal după ce procurorii au stabilit că ar fi primit mită de la zeci de pacienți, în schimbul eliberării unor concedii medicale ilegale și pentru consultații fictive. Tribunalul Timiș a decis plasarea acesteia în arest la domiciliu.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, medicul, în vârstă de 55 de ani, specializat în pneumologie, este acuzat că ar fi primit sume importante de bani de la pacienți începând cu luna aprilie a anului trecut.

În această perioadă, au fost 32 de situații în care a primit foloase necuvenite. Conform rechizitoriului, unele dintre plățile făcute de pacienți ajungeau până la 800 de euro pentru eliberarea unui concediu medical, fără ca acesta să fie real. Doctorița a fost a monitorizată din aprilie anul trecut și până în prezent.

„În data de 04.09.2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată (32 acte materiale în perioada iunie 2024 – 29.08.2025) (...). În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reținut că în perioada iulie 2024 – 29.08.2025, în calitate de medic primar la Spitalul Orășenesc Făget – Pneumologie, inculpata a primit în repetate rânduri, respectiv de la un număr de 32 de pacienți, sume cuprinse între 50 lei și 4.000 lei pentru eliberarea unor concedii medicale sau a altor înscrisuri medicale”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Polițiștii au desfășurat percheziții la trei adrese: la locuința acesteia, la un cabinet medical privat și la o unitate medicală publică unde își desfășura activitatea. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a transmis că reținerea a fost dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în urma unei anchete privind infracțiuni de luare și dare de mită.

Acțiunea s-a desfășurat în data de 3 septembrie 2025, sub coordonarea procurorului de caz și cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Timiș.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus reţinerea unui medic din Făget pentru fapte de corupţie. La data de 03 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Timiş au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită. Percheziţiile au fost efectuate la sediul unei instituţii medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical şi la domiciliul unei femei de 55 de ani”, a transmis IPJ Timiş, potrivit editiadetimis.ro.