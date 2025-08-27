Justitie Primarul orașului Mangalia, arestat preventiv într-un dosar de corupție







Primarul orașului Mangalia, Radu Cristian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a primit 645.000 de euro mită în schimbul emiterii unor documente urbanistice și inițierii unor hotărâri de Consiliu Local, decizia fiind luată de judecători în contextul unui dosar instrumentat de DNA.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a lui Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia poate fi contestată de avocații inculpatului. Edilul a fost reținut pe 21 august de către procurorii DNA, fiind acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și de o infracțiune de spălare a banilor.

Conform procurorilor, Radu Cristian ar fi primit, între 2020 și 2025, suma totală de 645.000 de euro, de la mai multe persoane, în schimbul favorizării acestora prin acte oficiale ale primăriei și ale Consiliului Local.

DNA menționează că edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, sumele respective pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliu Local, precum și pentru alte demersuri ce țin de activitatea sa ca primar.

Conform anchetei, Radu Cristian ar fi primit, între 2022 și 2024, 42.333 de euro printr-un intermediar pentru a permite desfășurarea de activități comerciale pe plaja și în zona Portului Turistic Mangalia fără sancțiuni. În 2020, edilul ar fi pretins 70.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism.

Primarul ar fi obținut, în 2023, 500.000 de euro prin reducerea prețului de achiziție a unei societăți comerciale pentru cesionarea contractelor de închiriere a unor terenuri din Portul Turistic Mangalia. Tot în 2023, Radu Cristian ar fi primit 150.000 de lei pentru a preveni controlul funcționarilor primăriei asupra construcției unui imobil în Neptun.

În ianuarie și februarie 2025, edilul ar fi pretins și primit 50.000 de euro pentru obținerea unui certificat de atestare a construcției realizate fără autorizație în Saturn.

Procurorii DNA susțin că primarul Mangalia a ascuns o parte din sumele primite prin achiziția unui hotel în stațiunea Cap Aurora, în 2023. Această acțiune ar fi avut rolul de a disimula proveniența banilor obținuți ilicit. Ancheta continuă, urmând ca organele judiciare să stabilească întreaga rețea de persoane implicate și modalitatea exactă de operare a mitei.