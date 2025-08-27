Social Polițist prins beat la volan. Acum are dosar penal







Un polițist de la Poliția Municipiului Tecuci a fost prins conducând sub influența alcoolului pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, județul Galați, a transmis IPJ Galați.

Un bărbat de 41 de ani din Galați a fost oprit pentru un control de polițiștii rutieri, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, a anunțat IPJ Galați.

Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

IPJ Galați a anunțat, de asemenea, că polițistul era în timpul liber și conducea mașina personală în momentul în care a fost oprit. Conducerea Inspectoratului a anunțat că a început verificări interne, iar măsurile legale vor fi stabilite în funcție de rezultat.

Fapta de care este acuzat polițistul se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani.

La începutul lunii august, un tânăr de 19 de ani din județul Bistrița-Năsăud, aflat în pregătire la o unitate de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne, a fost reținut după ce a provocat un accident rutier la finalul lunii iulie în care și-a pierdut viața un elev de liceu de 18 ani, care se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud a anunțat că tânărul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru ucidere din culpă și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Buletinul de analiză toxicologică al Serviciului Județean de Medicină Legală Bistrița-Năsăud a arătat că șoferul avea o alcoolemie de 1,24 g‰ alcool pur în sânge la ora 06:40, iar o oră mai târziu valoarea scăzuse la 0,98 g‰.