Cum a salvat-o Reghecampf pe Anamaria Prodan de la închisoare. Zeci de mii de euro a plătit pentru ea

Cum a salvat-o Reghecampf pe Anamaria Prodan de la închisoare. Zeci de mii de euro a plătit pentru eaAnamaria Prodan. Sursa: Youtube
Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri uimitoare legat de modul în care a decis să îi achite o datorie ce îi aparținea fostei soții. Este vorba despre o sumă de zeci de mii de euro.

Reghecampf nu și-a lăsat fosta soție la greu

Anamaria Prodan a fost susținută de fostul soț, chiar și după scandalurile pe care cei doi le-au avut. Antrenorul a avut grijă ca aceasta să nu ajungă după gratii. ”Am primit de la ANAF că am de plată 84.000 de euro. Și am plătit, pe PFA-ul lui Anamaria. Am trimis banii când eram în Emirate atunci și s-a plătit. M-a sunat contabila că dacă nu plătesc banii riscă să fie arestată.

Și i-am plătit, am trimis banii în PFA, pentru un articol. Dar era adevărat, ea a luat comisionul de 100.000 de dolari, nu l-a transferat în România, l-a transferat în America”, a explicat antrenorul.

Transferul cu cântec

Practic suma de 100.000 de dolari a fost cumva răscumpărată de antrenor. ”Să știi că eu nu vreau să îi iau apărarea. Indiferent dacă stătea în America, trebuia să trimită în România. Pentru că ea lucra ca impresară pe PFA.

Iar ea avea obligația să facă lucru ăsta. L-a trimis în America din lejeritate pentru că era mai simplu să trimiți din Arabia Saudită în America decât în România. Intrau mult mai repede, în timp a omis, tu ai prins legăturile, iar apoi cei de la ANAF s-au prins. Iar la vremea respectivă amenda pe care o plătea la ANAF, articolul a costat aproape cât a făcut ea.

Exact ce a luat a dat. Dar nu a fost pentru Pintili, a fost un contract club-club legat de Pintili”, a mai spus Reghecampf la un podcast. Cei doi sunt sunt divorțați, iar antrenorul și-a refăcut viața alături de altă femeie cu care are doi copii.

