Anamaria Prodan lămurește zvonurile despre nunta cu Ronald Gavril. Ce se întâmplă în relația lor







Anamaria Prodan (52 de ani), agent FIFA de top, continuă să se afirme în lumea fotbalului internațional. După ce a intermediat transferul lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Genoa și l-a adus pe Kenneth Omeruo (31 de ani) la CFR Cluj în această vară, fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf se declară la fel de împlinită și pe plan personal.

Anamaria Prodan nu se mai gândește la nuntă

Alături de Ronald Gavril (39 de ani), campion mondial WBF la categoria semigrea, Anamaria Prodan trăiește o perioadă plină de echilibru și bucurie. Pugilistul român, format în celebra echipă a lui Floyd Mayweather, a obținut în noiembrie 2024 centura WBF World, după ce l-a învins prin KO, în runda a cincea, pe columbianul Juan “Meteoro” Boada (30 de ani).

În ciuda zvonurilor despre o posibilă nuntă, cei doi spun că trăiesc clipa și nu fac planuri de căsătorie. Anamaria susține că se bucură de toate momentele petrecute alături de partenerul ei și are întotdeauna doar cuvinte se laudă la adresa lui.

„El este totul meu. E un om minunat”, a spus ea.

Nu își fac planuri de viitor

Anamaria Prodan a vorbit despre relația sa cu pugilistul Ronald „The Thrill” Gavril, campion mondial WBF la semigrea, menționând că a găsit în el partener de încredere și un real sprijin. Cei doi preferă să nu facă planuri pe termen lung și să se concentreze pe prezent.

„Nu ne gândim la viitor, noi trăim în prezent. Nici în trecut, nici în viitor. Ne bucurăm de fiecare secundă din viața noastră, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, liniște, prosperitate și multă fericire”, a afirmat ea.

Impresara a subliniat că Ronald Gavril se implică direct în viața copiilor săi, oferindu-le sprijin și îndrumare.

„Avem grijă de copii, îi îndrumăm către viață cum știm mai bine. Am alături de mine un campion mondial, un bărbat cum puțini se mai nasc, un partener de drum minunat, un bărbat pe care mă bazez oricând, un om minunat”, a mai spus Anamaria Prodan, pentru DigiSport.

Anamaria Prodan s-a lăsat fotografiată în rochie de mireasă

La începutul anului, impresara a fost fotografiată în rochie de mireasă, iar gestul a dus la apariția unor noi speculații legate de nuntă. Recent, ea a afirmat că adevărata ei fericire vine din stabilitatea și liniștea pe care le găsește alături de Ronald Gavril. Cu toate acestea, Anamaria Prodan a lăsat planurile de nuntă deoparte.

„Nu facem nuntă acum. Cât despre planuri... Am făcut în viața mea zeci de mii de planuri. S-a ales praful de ele. Dumnezeu a zâmbit probabil și mi-a arătat că el este totul meu și el are grijă de mine. Am învățat să trăiesc frumos, fără frică, demnă, înconjurată de dragoste și de respect”, a mai spus ea.