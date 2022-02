Anamaria Prodan s-a dezlănţuit! Acuzaţii grave la adresa lui Laurenţiu Reghecampf. „niciodată nu erau suficiente”

Anamaria Prodan nu renunță până nu spune tot adevărul despre Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit că acesta fura bani din conturile familiei și îi trimitea Corinei Caciuc. Este vorba de zeci de mii de euro, sumă pe care nici copilul său nu o primea.

Vedeta le-a arătat curioșilor o serie de imagini cu transferurile pe care Reghe le-a făcut în contul Corinei Caciuc. În ultima vreme, antrenorul nu îi mai dădea bani lui Bebeto și trebuia să se descurce cu o sută de euro la câteva luni.

„Omul ăsta nu dă un leu în casă de ani de zile. Îi pune băiatului lui, din familie de milionari, o dată la 4-5 luni o sută de euro. Cum se făceau transferurile din contul nostru în cel al Corinei Caciuc. Câte 3 mii, 5 mii, 10 mii, 15 mii, niciodată nu erau suficiente. Am mii de mesaje. Omul ăsta și-a bătut joc de noi, de familia lui”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena Stars.

Scandalul nu a luat sfârșit

Anamaria Prodan a declarat că a avut parte de dezamăgirea vieții ei când a aflat că soțul său a luat banii familiei pentru a o răsfăța pe amanta gravidă. Impresara a mai povestit că nu mai vrea să mai aibă treabă cu Reghe, ba chiar a cerut și un ordin de restricție împotriva lui.

”Acum am plecat de la sediul Poliției, am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că e mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, oamenii de la Poliție au văzut, înjurături, amenințări, că ne omoară în casă”, a spus Anamaria Prodan.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? (…) M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. (…) Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva” , a fost replica lui Laurențiu Reghecampf, în podcastul lui Cătălin Măruță.