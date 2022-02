Anamaria Prodan nu se dezminte! Ieşire dură în plin scandal de divorţ cu Reghe. „Nu prea putem ridica ochii”

Anamaria Prodan, impresarul care îi reprezintă interesele mijlocașului Nicolae Stanciu a pledat pentru ca fotbalistul să rămână în circuitul echipei naționale a României. Chiar dacă el a ales să se transfere într-o zonă obscură, din punct de vedere al fotbalului, în China, la formația Wuhan Three Towns. Anamaria Prodan i-a transmis selecționerului Edi Iordănescu că n-ar trebui să-l ignore pe Stanciu.

Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj ferm lui Edi Iordănescu

„Astea sunt discuțiile pe care le avem de fiecare dată. Și când a plecat în Arabia Saudită s-a zis gata, i s-a închis cariera. Stanciu e brand național și unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are naționala. Nu știu dacă cineva și-ar permite să nu-l convoace din China, unde campionatele sunt atât de puternice…

Hai să ne fie cu iertare, nu prea putem ridica ochii. Asta este, mai sunt și jucători care sunt chemați la naționala SUA din Europa”, a spus Anamaria Prodan la PRO X. Florin Pârvu (46 de ani), antrenorul echipei de tineret a chinezilor de la Henan Jianye, a vorbit despre restricțiile extrem de dure impuse în China și despre ce probleme va avea Stanciu când va sosi din Europa în China, care ar putea face imposibilă convocarea lui la echipa națională.

Selecționerul nu îl sare definitiv din schemă pe Iordănescu

„Nu mai poate merge la națională. Fusul orar e cea mai mare problemă. Sunt 6 ore diferență între China și România, iar restricțiile împotriva COVID-19 chiar sunt restricții. Stanciu, ca să ajungă la noul club, are nevoie de 21 de zile. Stă 14 zile în carantină, chiar dacă e vaccinat, și are alte 7 zile de monitorizare la club”, a explicat Florin Pîrvu, fost fotbalist al Petrolului Ploiești.

Nicușor Stanciu a debutat la naționala României în anul 2016, a evoluat în 50 de partide și a marcat 11 goluri. Edi Iordănescu nu și-a ascuns dezamăgirea vizavi de transferul lui Stanciu în China.

„Nu exclud în totalitate aducerea lui Nicuşor Stanciu. Am şi glumit, pentru că şi cu el am lucrat în trecut, la Vaslui. I-am spus că «Te-ai găsit să fugi de mine exact când am venit». I-am înțeles situația, dar nu înseamnă că am fost de acord. Dar până la urmă sunt decizii pe care numai ei le pot lua.

Eu cred că putea, cel puțin 2-3 ani, să rămână în spaţiul european şi să fie mai aproape de echipa naţională. Este la un nivel care îi permitea asta. Am înţeles de la el că a fost o ofertă foarte bună pentru club și o ofertă extraordinar de bună pentru el”, spunea selecționerul.