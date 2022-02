Anamaria Prodan, în stare de şoc. A cerut intervenţia poliţiei în scandalul cu Reghe. „Primesc telefoane de amenințare, că ne omoară în casă”

Anamaria Prodan a ajuns la capătul puterilor după ce familia ei a fost amenințată. Vedeta a apelat la oamenii legii și este convinsă că cineva din anturajul lui Reghe vrea să o distrugă.

„Am cerut mandat. Nu mai are voie să se apropie de mine sau de copii până în momentul în care nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stam departe unul de celalalt, pentru că primesc zeci de telefoane cu ameninţări: că ne omoară în casă. Am mai pătit nişte lucruri din astea acum câteva luni. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a spus Anamaria la emisiunea lui Cristi Brancu.

Anamaria Prodan, mesaj dur pentru Reghe

Anamaria Prodan a povestit că este obosită de tot scandalul dintre ea și Reghe. Vedeta își dorește ca antrenorul să aprecieze că i-a fost alături trup și suflet atâția ani, dar acesta nu este mișcat de vorbele ei.

„Nu mai am răbdare cu acest bărbat. Nu mai pot. De câte ori văd email de la el, îl înjur direct. Eu pe el, ca bărbat, l-am lăsat de acum un an jumătate. Dar nu-l las cu banii pentru că sunt banii munciți de mine și de el. A decăzut prea mult. Eu și mama l-am învățat să nu fie ultima gâscă din oraș. L-am salvat de atâtea ori. Mama îi spunea că, chiar dacă nu face parte dintr-o familie cu prea multă educație, odată ce a intrat în familia asta, trebuie să învețe să fie mândru, a spus Anamaria.

Impresara a promis că nu va lăsa lucrurile așa, iar fostul său partener nu se va alege cu banii familiei Prodan.

„Mă bucur foarte tare că este fericit. Eu l-am lăsat de vreun an jumate, eu nu-l las cu banii, cu averea muncită de mine şi de el. Noi nu aveam voie să punem poze cu el pe Instagram, pentru că îl omora Caciuc acasă.

Mergeam în vacanțe și ne cerea, mie și copiilor, să nu mai punem așa multe poze că lumea e invidioasă și geloasă. Ne zicea să facem poze mai mult așa, pentru noi. Dar eu știam de ce ne cere el asta și postam intenționat

El mi-a trimis fiecare mail, cu mânuţa lui. Cloud-ul nu se sparge decât dacă lucrezi la Apple, ceea ce nu ştie Reghecampf, care doarme pe el. El l-a pus pe şoferul meu să pună microfoane în casă. Eu am găsit instantaneu, când am venit noaptea din Dubai, acum şapte luni. M-am apucat de nebună să fac curăţenie. Când m-am băgat pe sub pat, să şterg, am scos microfonul, care era lipit. Stătea noaptea şi ne urmărea câte cinci, şase ore”, a declarat Anamaria Prodan.