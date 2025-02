Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 februarie 2025. Întoarcerea fiilor strângători







17 februarie

Pe 17 februarie s-au născut Marian Anderson, Michael "Air" Jordan, Arcangelo Corelli, Alan Bates, Arthur Kennedy, Ruth Rendell (Barbara Vine), Denise Richards, Jerry O'Connell, Octavian Bellu, Doru Popovici, Angel Grigoriu, Nicolae Dan Cristescu, Valy Niculescu.

Nimic în "Kalendar" şi prin urmare logică, nimic important în calendarul creştin-ortodox, decât cei câţiva Sfinţi cotidieni: Teodor Tiron, Mariamna, Marcian şi Pulheria.

Totuşi, este cineva de luare aminte, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron! Este un sfânt militar, cu zale, suliţă, cruce şi tot armamentul din dotarea sfinţilor creştini. Dacă aveţi timp şi drum, vă invit să vizitaţi Sf. Mânăstire Ciolanu, din dealurile Buzăului, unde, în abside, sunt pictaţi cu luare aminte şi artă (poate Tătărăscu, sau un ucenic) toţi Sfinţii războinici, cu toate ale lor.

La fel ca alţi sfinţi, sigur, Sf. Gheorge fiind şeful lor, generalul, necontestat, ei bine, Teodor Tiron este un alt "omorâtor de balauri". Să fi fost dinozauri?

"Sfântul îndată şi-a făcut cruce şi a alergat asupra balaurului, aruncânt tare cu suliţa lui, l-a lovit în cap şi i l-a străpuns, iar balaurul, de durere, a şuierat foarte tare, şi cu coada se încolăcea şi se zvârcolea, apoi făcând încă câteva învârtituri înfricoşate, a murit acolo." (Vieţile Sfinţilor, pag. 545-547).

De aici ţăranii noştri au tras concluzia că este bine să-l respecţi pe Sf. Tiron, pentru că altfel îţi dă dureri de cap!

Nimeni, însă, nu a privit problema şi din punctul de vedere al balaurului! Dacă era ultimul specimen al unei specii tocmai din Jurasic? Balaurii din icoane seamănă suspect de bine cu diferite specii de dinozauri! Ceea ce spun şi britanicii într-un serial SF, mai vechi, însă plăcut, destul de bine făcut: „Primeval”. Balaurii sunt fiinţe anacronice, în general prădători, ajunse la momentul nepotrivit, smulse din era lor, printr-o singularitate, o falie spaţio-temporală - după părerea scenaristului serialului, care nu este o ipoteză de lucru prea rea.

Dar doream să vă spun ceva important, dragi lupi, padawani și hobbiți. Ieri, duminică, a fost pilda Întoarcerii fiului risipitor, din Evanghelia după Luca. Nu mă omor după pilda aceasta, dragă clericilor, cred că este cam ipocrită, mie îmi place cea cu ”mai repede intră o camilă prin gaura acului, decât un bogat în Împărăția Domnului”. Am avut ocazia să verific ambiguitatea pildei, în prezent, pentru că fii se întorc cu agoniseală, acum este întoarcerea fiilor strângători.

Ieri, duminică, pe la ora două, după prânzișor, ce face boierul cât ar fi el de mic? Doarme, un pic! Când, harmălaie cât cuprinde, cățelușele mele lătrau ca la mistreți. S-a întâmplat de vreo două-trei ori. Din afara incintei, o voce striga ceva. Am deschis fereastra, pe furiș și m-am lămurit. Viorel se întorsese din Marea Britanie! Viorel este băiatul unor vecini, câteva case mai încolo. Tatăl lui este tâmplar, mama, croitoreasă. Cu tatăl lui m-am mai ajutat la una, la alta, lambriuri și biblioteci și așa l-am cunoscut și pe Viorel, își ajuta tatăl.

Acum 22 ani, vai, cât de repede trece timpul, Viorel terminase liceul și în acea vară a plecat cu niște tâmplari în Marea Britanie. Am păstrat orecum legătură, mă înteba periodic când avea să ia o hotărâre. În ultimul timp lucra pentru cel mai mare ebenist din Londra, lucrări scumpe, de artă, Viorel s-a dovedit un mseriaș harnic, de elită.

Mi-a adus cadouri, sigur că da. Cinci cărți de astrologie, vechi ca timpul, cumpărate din anticariatul acela, din Soho. La patru dintre cărți m-am uitat cu atenție, erau interesante, foarte rare, dar la a cince am făcut ochii ca de melc. O nimerise, o să vă povestesc, altădată. Am mâncat împreună mere din livadă, cu brânză Stillton, adusă de Viorel într-o putinică de porțelan, pecetluită cu ceară și am băut gin din ienupăr făcut la țară, de către un esquire, lângă Liverpool, acolo se face cel mai bun. Și ne-am sfătuit ce și cum să facă. Fiul se întorsese acasă și nu era unul risipitor. A plecat cu o sută de dolari și s-a întors cu câteva sute de mii de lire sterline. Întoarcerea fiului strângător!

Întorcerea fiilor strângători! Și eu am fost unul dintre ei și am adus cu noi, soția mea și cu mine, în țară, pe lângă multe milioane de dolari pentru țară, cea mai mare avere: o fetiță frumoasă și vocală, mirarea și drăgălășenia călătorilor, echipajului avionului și a vameșilor de pe drumul de întoarcere. Este o altă poveste, poate o să v-o spun, avem timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 februarie 2025

BERBEC Ai o doză de anxietate pe care o stăpânești cu greu. Decepţiile trecute te împiedică să fii foarte optimist. Nu te teme! Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi, când îţi poate merge ceva mai bine!

TAUR Perioada e favorabilă și ești foarte îndemânatic. Ai dexteritate. Experiența dobândită te învață să nu ceri imposibilul de la viață și de la cei din jur! Prietenii te cauta să-ţi împărtăşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un "joc secund" aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate!

GEMENI Astăzi nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ai nevoie de mai mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ şi doar să asculţi, iar astăzi este una dintre acele zile. Dacă poți, se știe că Gemenii sunt guralivi, ironici și foarte dinamici. Ca argintul viu!

RAC În domeniul sentimental trebuie să găsești registrul potrivit. La serviciu, unde muncești, fă-ți treaba cum trebuie, nu te lăsa cuprins de atmosfera generală de nepăsare și iresponsabilitate. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi de luni aproape bună, începi bine săptămâna, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna, patroana ta, în Balanță, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau situaţii de natură feminină.

LEU Niciun aspect negativ şi nicio grijă importantă, dar trebuie să pui la punct unele probleme tehnice legate de munca ta. Este una din zilele acelea când nici nu pândești, nici nu ești pândit! Șezi și cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că o să intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi, luni, îţi faci planuri utopice și eroice pentru toată săptămâna, pe care ştii prea bine, de pe acum, că nu o să le respecţi...

FECIOARĂ Ambianța e cordială, prietenească. Poate e momentul să-ți promovezi, cu perseverență, propriile interese. Sunt zvonuri că pot exista evoluții favorabile în mediul tău profesional și social. Stai in afara exagerarilor de tot felul! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te fac să te îndoieşti de un prieten. Nu este bine, nu este bine deloc, obține consensul, armonia!

BALANŢĂ Simți o mișcare de recul, ca rezultat al efortului trecut. Arta supraviețuirii în societatea actuală este păstrarea unui bun echilibru între activitate și odihnă, între util și plăcut. Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva, atunci astăzi este perioada în care poţi să ai succes!

SCORPION Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele și să-ți faci prieteni, aliați. Dacă nu, o să rămâi singur, sub o piatră! Evita dezamagirea, fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii. Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat bănuiala, intuiţia!

SĂGETĂTOR Situația, cu toate că nu e deloc comică, te face să râzi. Este bine, râzi, e ultima redută în fața prostiei, vulgarității, violenței. Castigat Ridendo Mores – strămoșii noștri, romanii, aveau dreptate! Sinergia faptelor te conduce, insă, către o fundătura sentimentală! Neliniştea si nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp încep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine!

CAPRICORN Nu ai timp liber, nu ai viaţă personală. Munca îţi ia tot timpul! Trebuie să găseşti o ieşire, nu eşti sclav pe plantaţie, încearcă să fii mai rapid - să ai aliaţi competenţi care să te ajute! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invăţătură! De astăzi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în descreştere, dar încă luminoasă, înspre ultimul pătrar, este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică!

VĂRSĂTOR Trebuie să fii pregătit, pot surveni unele situații, evenimente, neprevăzute. Pur și simplu, se întâmplă! Nu te enerva, nu te văicări, este o situație obiectivă, nu-i sfârșitul lumii. Încă! O zi din perioada când, pentru compensaţie, Vărsătorii cumpară destul de scumpe aberaţii tehnologice de ultimă oră, iar Vărsătoarele fac datorii la coafor, manichiuristă, croitoreasă, modistă, stilist, maseur, bazin, sală şi încă în multe alte locuri... Consumi, deci exişti!

PEŞTI Perioadă indicată pentru negocieri, tratative - discuții, chiar necesare, în familie. Ai talent la comunicare, azi, poți obține consensul și chiar sprijin în unele dintre demersurile tale. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te vor aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii fac ziua interesantă. Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situaţia!