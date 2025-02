Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 februarie 2025. Profeția ieromonahului Dionisie Ignat de la chilia Sf. Gheorghe - Colciu din Sfântul Munte Athos







Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe” Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Vasile Canarache, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului şi Varsanufie cel Mare.

Vă mulțumesc pentru vasta corespondență și informațiile pe care mi le trimiteți. Apreciez mult!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, se întâmplă lucruri de mirare în pustnicia mea. Ieri a bătut puțin vântul și curentul electric s-a oprit de 31 de ori. Pâlpâia ca o lumânare în vânt, în toată comuna. Doamne, unde am ajuns, se poate și mai rău? Da, calitatea chinezească! Așa că am stat în casă, cu obloanele trase și m-am apucat să fac ordine în bibliotecă, la lumina romantică a lumânărilor. Știți că sunt noctanbul, ziua dorm, sau ma uit la filme, noaptea lucrez!

Cred că nu este un lucru de mirare că micile mele cățelușe sunt stricătoare peste poate. Văzând la mine dragoste de carte s-au apucat și ele să ”citească” cărțile din rândul de jos al bibliotecii, adică le-au ros cotoarele. Ba au mai scos și câteva reviste și le-au făcut bucățele-bucățele. Așa făcea și Miki, când era mică, iar sărăcuța pisicuță Gina, vai cât îmi lipsește și ea și Miki, a făcut fâșii-fâșii, ascuțindu-și gheruțele, două fotolii și o canapea. Pierderi colaterale.

Nu ele, cățelușele sunt de vină, ci eu, pustnicul în rodaj, că nu le supraveghez cât trebuie și le las lucruri de stricat la botișorul lor.

Mai au făcut o poznă, mare. Blonda, cățelușa cea galbenă, pe nume Mița-Bița Lupe de Grande, pentru prieteni Mița, o frumusețe de cățelușă cu ochii galbeni-galbeni de lupoaică și cu o figură spășită și nevinovată de călugăriță carmelită. Ei bine, îmi faceam cafeaua, a doua și ultima, când în spatele meu aud foșnet de hârtie care se rupe. Mă duc în camera mea de lucru, toată este din lemn, lambriu dat cu lac naval, așa mă simt bine, când, ce să vezi! Mița se urcase pe scaun și luase caietul cu pătrățele de pe birou, cel în care notasem sfaturile starețului Dionisie de la Sfântul Munte Athos și îl ”citea”.

Nu am strigat, nu m-am supărat. Am luat hârtiile rupte și am încercat să le potrivesc. Când, minune mare, prima pagină rămasă neruptă purta această profeție cutremurătoare a starețului Dionisie făcută în anul 1987, prin luna august, când m-am întors din Iordania, prin Grecia și, normal, am trecut și pe la Colciu. Am fost de nouă ori la Sfântul Munte Athos și tot de atâtea ori parcă m-am născut din nou. Iată ce spunea starețul Dionisie:

”Constantine, Constantine nu mai fii neastâmpărat și ascultă-mă ce-ți spun și stai locului, aici sub viță, unde este soare, este și umbră. O să vină o vreme când românii o să fie nevoiți să plece cu milioanele din țară. Tu să fii deștept și să nu pleci. Ai fost destul plecat, ai văzut ce nu a văzut nimeni. Stai acasă! Știu eu de ce! O să vină altă vreme când mulți oameni întunecați la față, cu milioanele, o să vină și o să spună: casa noastră a luat foc, dușmanii ne-au omorât și ne-au prădat, nu avem ce mânca, la noi nu plouă, primește-ne în casa ta!

Tu să-i pui să-și facă semnul Sfintei Cruci. Dacă nu vor, sau nu pot, să știi că satana, Doamne iartă-mă, i-a trimis. Dacă îi primești în casă îți vor lua casa și femeia și vor zice că toate sunt ale lor că așa le-a promis satana, Doamne iartă-mă!”

Doamne, Dumnezeule Mare, vă spun că m-a luat cu amețeală! Așa ceva nu se poate! Cum a văzut bunul stareț Dionisie cu ani buni înainte băjenirea românilor, cu milioanele plecați să slugărească în Occident și cum a văzut invazia milioanelor de musulmani în Europa?

Am găsit răspunsul la Origen: ”rugăciunea și plecatul în pustie îl aduc pe Dumnezeu aproape”. Se pare că bunul stareț Dionisie avea o linie directă cu Domnul, Dumnezeu să-l odihnească, că mare duhovnic, călugăr și teolog a fost! Și dacă nici Domnul nu știe ce o să fie, atunci cine? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să-mi fac canonul, cum m-a învățat bunul stareț, oricum rugăciunea este de tip atonit. Nu, nu o să mă călugăresc de-a binelea niciodată, după cum spunea proto... pardon, starețul Cristian, pustnicia mea este în primul rând socială și filosofică și apoi religioasă, nu sunt fanatic, sau bigot, eu m-am despărțit de lumea ticăloșită, nu de lume, în general. De aceea și scriu la ziar, călugării nu scriu la ziar. Ba, scriu, doar cei în rodaj!

Încă odată vă rog să mă scuzați, prietenul meu din Mauna Kea, ”My Friend”, spune că s-a descoperit, cu marele telescop, ceva foarte important. Trebuie să văd despre ce este vorba, această curiozitate nestăvilită este principalul vector care mă ține în viață și în formă relativ bună. Să cercetezi, să explorezi, să descoperi și să nu te lași niciodată doborât!

Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC La un moment dat, trebuie să colaborezi! Spiritul tău gregar e zero barat, dar nu poţi să le faci tu pe toate! Ca o doctorie amară, lucrul în echipă nu îţi place, dar te ajută. Încearcă astăzi! O zi mai complicată pentru că ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile obişnuite, monotona si chiar plicticoasa. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii orice s-ar intampla. Amâna, pentru că timpul rezolvă in favoarea ta!

TAUR Dimineaţa eşti de un umor mai greoi! Cu toate că astăzi nu ai vrea să fii deranjat de nimeni, ai o zi densă. Un episod comic, poate un clip pe net, te face, însă, să-ţi regăseşti zâmbetul! Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general cele admirative!

GEMENI Astăzi spui multe lucruri deodată exprimând procesul rapid al gândirii. Trebuie să fii exact în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. Oricum, azi pierzi timpul, iar timpul înseamnă bani! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera cu plânsul de milă!

RAC Eşti foarte sigur de tine şi de abilităţile tale! Încrederea în forţele proprii este foarte bună şi poate aduce succes. Se pare că astăzi nu ai nicio problemă, ci doar soluţii inspirate! O sa gasesti mereu ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante!

LEU O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile de azi! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi rezolva nimic mai târziu. Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

FECIOARĂ O zi care se anunţă tonică. Se discută cu patos despre ceva legat de o reglementare legală, aspectul pare neutru pentru tine, dar afectează anturajul, serviciul. Nu te băga, stai în banca ta! Ziua de azi se desfăşoară cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează!

BALANŢĂ Dimineaţa primeşti o veste, sau o sarcină suplimentară la serviciu. Nu te grăbi! Analizează dacă efortul suplimentar te pune la adăpost de restructurări, sau, din contră, te compromite! Desigur ca natura ta intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă. Ai un prilej si nu trebuie sa-l ratezi. Nu vorbi mult, decat dacă spui cu adevarat lucruri interesante.

SCORPION Astăzi eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă stai acasă, cu căţelul şi pisica. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Un procent dintre Scorpioni au probleme sentimentale. In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate! Poate, nu ai?

SĂGETĂTOR Treci printr-o periodă de hipersensibilitate. Eşti uşor de ofensat şi te aprinzi repede! Standardele şi ambiţiile tale sunt foarte ridicate, de aceea nu înregistrezi succese imediate! Fii mai convingator şi insistent cînd soliciţi. Ca eşti un tip de treaba s-a constatat de mult. Deşi planează aupra ta un uşor aer de neîncredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate şi noroc o să ajungi unde iţi doreai, dar nu mai aştepta să treacă timpul!

CAPRICORN Mici ambiţii personale, mai curând nişte capricii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin logică şi cointeresare! Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă!

VĂRSĂTOR Astăzi, fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente, care te pot face să pierzi bani! Nu pune întrebări, fii discret! Ziua de azi este o zi plină şi densă, dar şi cu realizări notabile în prima parte, iar în a doua parte cu distracţii şi bună-dispoziţie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare!

PEŞTI Dimineaţa, puţin mai densă. Dar, eşti într-o stare de echilibru, plăcută şi folositoare pentru psihicul tău! Poţi să încerci să lămureşti problemele sentimentale lăsate în... coadă de peşte! Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat... Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă.