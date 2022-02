17 februarie

Pe 17 februarie s-au născut Marian Anderson, Michael „Air” Jordan, Arcangelo Corelli, Alan Bates, Arthur Kennedy, Ruth Rendell (Barbara Vine), Denise Richards, Jerry O’Connell, Octavian Bellu, Doru Popovici, Angel Grigoriu, Nicolae Dan Cristescu, Valy Niculescu.

Nimic în „kalendar” şi prin urmare logică, nimic important în calendarul creştin, decât cei câţiva Sfinţi cotidieni: Teodor Tiron, Mariamna, Marcian şi Pulheria. E dezlegare la ouă, lapte şi brânză.

Totuşi, este cineva de luare aminte, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron! Este un sfânt militar, cu zale, suliţă, cruce şi tot armamentul din dotarea sfinţilor creştini. Dacă aveţi timp şi inclinaţie, vă invit să vizitaţi Sf. Mânăstire Ciolanu, din dealurule Buzăului, unde, în abside, sunt pictaţi cu luare aminte şi artă (poate Tătărăscu, sau un ucenic) toţi Sfinţii războinici, cu toate ale lor.

La fel ca alţi sfinţi, sigur, Sf. Gheorge fiind generalul necontestat, ei bine, Teodor Tiron este un alt „omorâtor de balauri”.

„Sfântul îndată şi-a făcut cruce şi a alergat asupra balaurului, aruncânt tare cu suliţa lui, l-a lovit în cap şi i l-a străpuns, iar balaurul, de durere, a şuierat foarte tare, şi cu coada se încolăcea şi se zvârcolea, apoi făcând încă câteva învârtituri înfricoşate, a murit acolo.” (Vieţile Sfinţilor, pag. 545-547).

De aici ţăranii noştri au tras concluzia că este bine să-l respecţi pe Sf. Tiron, pentru că altfel îţi dă dureri de cap…

Ieri, miliardarul și astronautul Jared Isaacman (în fotografia de titlu) și-a anunțat planurile de a zbura din nou în spațiu într-o altă misiune SpaceX . Următorul său zbor, care vizează sfârșitul anului, îl va duce și mai adânc în spațiu decât ultimul său zbor. De asemenea, va fi prima dintr-o serie de trei misiuni de zbor spațial uman pe care le finanțează împreună cu SpaceX, numite Programul Polaris.

Creatorul Shift4 Payments, Isaacman este probabil, mai cunoscut pentru finanțarea unui întreg zbor pe nava spațială Crew Dragon de la SpaceX, care l-a dus pe el și alți trei astronauți privați într-o călătorie de trei zile pe orbita Pământului. Denumită Inspiration4, misiunea a fost menită să arate modul în care oamenii obișnuiți – nu doar NASA și astronauții guvernamentali – se pot antrena și zbura în spațiu.

De data aceasta, Isaacman se îndreaptă spre spațiu împreună cu unii dintre cei mai apropiați colegi ai săi, inclusiv doi ingineri SpaceX și Scott „Kidd” Poteet, care a fost director de misiune al Inspiration4. Și acest zbor nu va fi doar o oarecare excursie în spațiu. Pentru prima dintre cele trei misiuni, Polaris Dawn, echipajul de patru persoane care-l include pe Isaacman, va conduce prima plimbare spațială particulară, cu un costum nou pe care SpaceX îl dezvoltă în prezent. Pentru a ieși afară, echipajul va deschide o trapă pe Dragon în timp ce toată lumea poartă costum de astronaut, expunând întregul echipaj în spațiu. Apoi Jared va părăsi vehiculul pentru a efectua plimbarea în spațiu.

Este o misiune mult mai complexă decât Inspiration4, mai ales că Isaacman a anunțat planurile ca Polaris Dawn să zboare pe cea mai înaltă orbită terestră posibilă. The Verge a vorbit cu Isaacman și Poteet despre anunțul recent și despre ce simt ei în legătură cu o misiune atât de întreprinzătoare. Iată dialogul.

Mi-ar plăcea să încep prin a auzi despre modul în care experiența dumneavoastră cu Inspiration4 a condus la următoarea fază a misiunilor. Când au început cu adevărat discuțiile despre Polaris și cum au evoluat ele în programul pe care l-ați anunțat astăzi?

Isaacman: Au existat câteva discuții înainte de lansare în care a existat o anumită colaborare cu privire la modul în care ne putem îmbarca în esență într-un program spațial privat care va duce în cele din urmă la prima lansare cu echipaj a Starship. Nu ne-am concretizat pe deplin și am ajuns la obiectivele pe care ne-am dorit cu adevărat să le atingem decât după ce ne-am întors de la Inspiration4. La un moment dat, a trebuit să te concentrezi într-adevăr doar la obiectivele Inspiration4 și să înțelegi asta pentru a avea chiar și oportunitatea pentru aceste misiuni suplimentare.

Voi spune, revenind la Inspiration4, am simțit că ștacheta era foarte sus ridicată – că am reușit cu adevărat destul de mult. Și apoi pentru a merge din nou și pentru a ne angaja cu adevărat în acest efort, trebuia doar să aibă un impact foarte mare și să facă diferența pentru ceea ce ne-am dori să realizăm în spațiu.

Cu Inspiration4, se simțea ca, în afară de cupolă, o mare parte din hardware-ul fusese deja creat și testat pentru misiune. Cu acest zbor, e diferit. Se pare că există destul de multă tehnologie care trebuie dezvoltată încă și există, în mod inerent, mai multe riscuri, având în vedere plimbarea în spațiu. Așa că mă întreb cum ți-a afectat asta procesul de luare a deciziilor când ai decis să mergi mai departe cu asta.

Isaacman: Cred că trebuie să crezi că fiecare dintre obiective este important pentru atingerea ambițiilor mai mari de a deschide zborurile spațiale umane pentru toată lumea și de a face din omenire o civilizație spațială. Dacă veți avea o prezență pe Lună sau pe Marte, probabil că veți dori să ieșiți din habitatul sau vehiculul dvs. și să efectuați munca necesară. Veți avea nevoie de o mulțime de costume spațiale pentru a putea face asta. Așa că cred că o plimbare în spațiu este o piatră importantă în ceea ce privește ambițiile mai mari de proiectare a navelor.

Chiar dacă fiecare dintre aceste lucruri vine cu un anumit grad de risc, toate vor fi calculate sau atenuate în cea mai mare măsură posibil, deoarece nu vom zbura nicio componentă în această misiune decât dacă credeți că puteți avea succes. asa de.

În ceea ce privește modificările hardware și software, nu cred că vorbiți despre schimbări semnificative. Vor exista unele schimbări doar dintr-o perspectivă de susținere a vieții, consumabile. Vor fi câteva modificări de software, iar apoi sarcina noastră utilă și o parte din tehnologia pe care o vom demonstra, precum Starlink, vor fi diferite. Dar nu cred că se poate vorbi despre vreo modificare radicală a designului vehiculului.

Nu schimbări radicale, dar, de exemplu, cineva mi-a spus că, dacă veți deschide ușa capsulei cosmice, probabil că doriți să testați și componentele Dragon în vid. Sunt doar curios cu acel strat suplimentar de risc și lucruri noi care trebuie făcute; Cred că întrebarea de bază este: este puțin înfricoșător?

Isaacman: În primul rând, Dragon a fost proiectat încă de la început pentru a putea evacua în vid. Aceasta a fost o capacitate de urgență în vehicul de când a zburat pentru prima dată. Această capacitate exista atunci când am zburat cu Inspiration4. Cu siguranță nu am făcut-o pentru că nu am intenționat să facem o plimbare în spațiu.

Nu cred că nimeni dintre noi se sperie de această operațiune, la fel ca orice alt element al zborului spațial uman. Există atât de multă încredere în echipa SpaceX aici. Adică, am mai spus-o, dar aceasta este echipa care aterizează rachete refolosibile și au făcut-o de 90 de ori până acun. Și nimeni altcineva nu a făcut-o nici măcar o dată, așa că asta inspiră multă încredere, ca să nu mai vorbim de faptul că, personal, m-au trimis pe orbită și m-au adus înapoi în siguranță, iar asta inspiră și o cantitate sporită de încredere.

Poteet: Aș caracteriza ca fiind mai multă emoție decât frică. Un exemplu perfect este că tocmai ne-am întâlnit cu echipa costumului pentru a obține o scurtă actualizare cu privire la dezvoltarea costumului spațial, iar ceea ce ne-au putut arăta este doar o altă dovadă a abilităților și profesionalismului pe care le are această echipă. Suntem pe deplin încrezători în ceea ce vor putea produce și ne vor implica pe parcursul întregii dezvoltări. Și asta ne va ajuta să avem competența de a executa această misiune.

Ai menționat că ați aflat mai multe despre costum. Există vreo cronologie pe care ne-o puteți oferi când vom obține mai multe detalii sau vom analiza acest lucru?

Isaacman: Nu cred că avem o cronologie specifică acum, dar similar cu Inspiration4, ar trebui să vă așteptați la actualizări periodice pe tot parcursul misiunii. Știu că am discutat la anunțul de mai devreme astăzi, intenționăm să avem o actualizare dedicată științei, cercetării și tehnologiei puțin mai departe. Știi, asta ar putea fi o oportunitate bună de a împărtăși puțin mai multe despre dezvoltarea costumelor.

Ați fost unul dintre cei câțiva miliardari care au mers în spațiu anul trecut și au existat multe discuții despre cum se cheltuiesc acești bani pentru călătorii în spațiu și dacă merită sau nu. Mi-ar plăcea să aud părerile tale despre asta, mai ales că cheltuiești probabil o sumă mare pentru o mulțime de misiuni noi.

Isaacman: Toate misiunile din 2021 au fost doar incredibil de interesante, nu? Că trăim chiar în această lume chiar acum – să vedem că acest lucru se întâmplă la fel de des ca și noi – ce lucru grozav este ca zborul spațial uman să se întoarcă în Statele Unite după o pauză de aproape 10 ani. Deci, din acest punct de vedere, totul este bine.

Aș spune că aceste misiuni nu sunt toate create egale. Fiecare dintre misiuni avea obiective diferite. Cred că acest lucru este foarte important atunci când oamenii măsoară cât de eficienți au fost și contribuțiile pe care le-au adus la o societate mai largă. Un lucru sigur este că finanțarea privată va reduce costurile pentru misiunile guvernamentale, ceea ce este un beneficiu pentru toți contribuabilii.

Aș spune că este vorba despre echilibru, nu? Am fost destul de consecvent în privința asta pe tot parcursul Inspiration4. Puteți face progrese pentru o lume mai bună de mâine fără a ignora problemele de astăzi. Nu pot vorbi pentru celelalte misiuni la care ai referit. Nu știu dacă au transmis acel mesaj la fel de bine ca noi, dar știu că este unul de care suntem incredibil de pasionați. De aceea am reușit să strângem atât de mulți bani pentru Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude. Este o pasiune care continuă să existe acum cu toată lumea din programul Polaris. Vom putea să le facem pe amândouă.

Cred că în orice moment al istoriei am fi putut apăsa butonul de ”stop” și am fi spus „de ce facem asta”? De ce cheltuim toți acești bani ridicând aceste turnuri urâte de telefoane mobile, astfel încât oamenii bogați din Wall Street să poată avea telefoanele lor de la mașină și să arate neplăcut conducând în trafic? Și apoi dai acel ceas înainte cu 30, 40 de ani și toată lumea este conectată într-un mod diferit, ceea ce, fără îndoială, a salvat vieți. Nu știm ce ne rezervă în totalitate viitorul. Dar cred că cu siguranță merită să învățăm și să vedem ce putem afla acolo fără a ne întoarce spatele la problemele pe care le avem aici pe Pământ.

Ați menționat intenția de a cerceta sănătatea umană în această misiune și au existat multe comparații cu, de exemplu, misiunile Gemeni, cu excepția faptului că aceasta este finanțată din privat. Sunt curios, ce vă așteptați să învățați din această călătorie despre care credeți că va fi diferită de ceea ce a adunat NASA în trecut?

Isaacman: Mi-aș imagina că NASA ar fi prima care va spune că are o listă completă de solicitări de a zbura cu o încărcătură utilă și experimente și cercetări pe orbită. Nu este ca și cum tot ceea ce sperăm să învățăm în microgravitație a fost epuizat. Realitatea este că universitățile și instituțiile se aliniază pentru a realiza unele dintre experimentele lor în această misiune.

Intensitatea de radiație pe o orbită de 1400 de kilometri este substanțial diferită de la 400 de kilometri. Deci, dacă aveți experimente sau, ipotetic, ați dezvoltat un costum care poate oferi o protecție bună la expunerea la radiații, ați fi mai înclinat să doriți să zburați pe Polaris Dawn.

Realitatea este că avem o echipă, în esență un comitet, care este un fel de prioritizare a listei de solicitări. Probabil că avem de trei ori mai multe instituții de învățământ partenere cu Polaris decât am avut pe Inspiration4, așa că acum este, în esență, ca un exercițiu didactic.

Jared Isaacman este un miliardar ”sărac” nu are decât două miliarde de dolari. Dar a avut dintotdeauna patima zburatului și ce poate fi mai mult decât să zbori în spațiu. În plus decând a zburat în Cosmos afacerile îi merg mai bine, a fost o reclamă profitabilă.

Elon Musk se pare că a făcut un cartel cu alți câțiva miliardari ca să-și realizeze visul de a ajunge pe Marte. Averea proprie nu era de ajuns iar NASA a spus clar că nu a primit bani pentru proiectul Marte. Gurile rele spun că printre cei care îl susțin pe Elon Musk ar fi, pe lângă Jared Isaacman – Warren Buffett, John Arnold și MBS. Întrebat dacă printre investitori se află și miliardari chinezi, Elon Musk a răspuns negativ, adăugând că ”master plan-ul” chinezesc este incompatibil cu proiectele SpaceX. Așa că m-am dus să mai revăd ultimul episod din ”Space Force” este pe Netflix, episodul când americanii și chinezi se salută cu bucurie pe Lună, și apoi își distrug reciproc bazele.

Poate o să mai mă uit la un film, de ce nu, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 februarie 2022

BERBEC Îţi disimulezi bine jocul tău. Dai impresia că eşti inflexibil şi lipsit de empatie. Dar tot mai ai o doză de anxietate. Decepţiile trecute te împiedică să fii foarte optimist. Nu te teme! Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi, când totul poate merge aşa de bine!

TAUR O parte dintre nativi sunt la un moment important, poate crucial. Dacă faci parte din ei, adică dacă ai de făcut o alegere majoră, deschide bine ochii! Curaj şi noroc, o să ai nevoie! Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un „joc secund” aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate.

GEMENI Atitudinea binevoitoare ale celor din jurul tău îţi întăreşte încrederea în forţele proprii. Astăzi trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să anulezi influenţa unor evenimente obiectiv. Nu ai timp pentru tristeţi existenţiale, scutura-te si imbarbatează-te singur. Azi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ şi doar să asculţi, iar astăzi este una dintre acele zile. Poţi afla o multime de noutăţi nebănuite, care iţi vor fi de folos.

RAC Nicio conjunctură negativă, nicio grijă importantă. E una din zilele acelea când eşti zâmbitor, liniştit şi optimist, dar trebuie să pui la punct unele probleme tehnice legate de munca ta. O zi de joi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna, încă plină, patroana care încearcă să te favorizeze, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau situaţii de natură feminină.

LEU Tot cauţi o soluţie, dar nu reuşeşti! Eşti enervat, dar şi amuzat. Parcă ai fi o pisică care caută să prindă un păstrăv, la rîu! Până la urmă o să reuşeşti, pierde cine încetează să încerce! Sezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că o să intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi luni, îţi faci planuri utopice pentru restul săptămânii, pe care ştii de acum că nu o să le respecţi. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă!

FECIOARĂ Multe vorbe, pentru un lucru de nimic. S-a sforţat muntele şi a născut un şoricel! Conjunctură favorabilă, mai puţin în domeniul muncii tale. Cu tact, poţi evita discuţiile la serviciu! Misterul vieţii este dincolo de noi. Cine crede că-l cuprinde este nebun şi nebun este acela ce-l crede. Stai in afara exagerarilor de tot felul! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te fac să te îndoieşti de un prieten. Nu este bine, nu este bine deloc!

BALANŢĂ Când te concentrezi pentru un lucru, la serviciu, de exemplu, universul dispare în jurul tău. Se întâmplă lucruri pe care le treci cu vederea, trebuie să ai mai multă atenţie distributivă! Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva, atunci astăzi este perioada în care poţi să prevalezi!

SCORPION Din nou ai ceva greu de rezolvat, dar numai dimineaţa. Ziua de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu iscusinţă interesele. Uneori te înşeli in privinta oamenilor, pentru ca iti faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii. Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia!

SĂGETĂTOR Când au nevoie de tine, toţi se bulucesc, când tu ai nevoie de ei, nu e nimeni. Cu siguranţă ştii răspunsul la ghicitoare, doar face parte din viaţa ta. Fii mai exigent cu… „prietenii”! Din nou, pentru a câta oara, ai de ales intre doua posibilităţi. Sinergia faptelor te conduc, insă, către o fundătura sentimentală! Neliniştea si nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul ! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine.

CAPRICORN Astăzi nu ai o secundă de timp liber. Munca îţi ia tot timpul! Trebuie să găseşti o evadare, nu eşti sclav pe plantaţie, încearcă să fii mai rapid, să ai aliaţi competenţi, care să te ajute! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invăţătură! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna, ciudat aspectată, este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică.

VĂRSĂTOR Nu ţi-a plăcut niciodată „lucrul în echipă”. Azi poate fi ziua ta de naştere, cu petrecerea respectivă. Sau de altceva, de o treabă pe care nu poţi să o duci bine la capăt de unul singur! O zi din perioada când, pentru compensaţie, Vărsătorii cumpara extrem de scumpe aberaţii tehnologice de ultimă oră, iar Vărsătoarele fac datorii la coafor, manichiuristă, croitoreasă, modistă, stilist, maseur, yoga şi încă în multe alte locuri… Consumi, deci exişti!

PEŞTI Nu te repezi să critici pe toată lumea. Poate fi o capcană! Încearcă să fii mai destins, zâmbeşte şi vezi de ce treburile nu merg bine. Trebuie să găseşti cauza, nu să satanizezi efectele! Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te vor aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii fac ziua interesantă. Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situaţia!