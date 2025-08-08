Sport Cum își trăiește Reghecampf viața în Sudan, țară aflată în plin război







Laurențiu Reghecampf, 49 de ani, a surprins lumea fotbalului prin decizia de a semna cu Al Hilal Omdurman, campioana Sudanului, o țară africană aflată de peste doi ani într-un conflict armat major.

Aflat în New Port Sudan, oraș-port situat pe coasta Mării Roșii și considerat mai sigur decât alte zone ale țării, Reghecampf a declarat la Fanatik.ro că alegerea sa are o motivație clară: posibilitatea de a câștiga Liga Campionilor Africii.

„Nu am venit aici pentru a analiza situația politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Jeddah. În primul rând, am șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost singura oportunitate unde puteam să lupt pentru Champions League Africa”, a spus antrenorul.

Reghecampf a subliniat că alegerea are și o componentă personală. În perioada în care antrena Esperance Tunis, a câștigat Supercupa și a calificat echipa în Liga Campionilor Africii, însă a fost demis înainte de a continua competiția.

„Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa”, a declarat acesta.

Contractul semnat cu Al Hilal este valabil până la 30 iunie 2026, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani.

Antrenorul român a descris clubul sudanez drept unul dintre cele mai importante din Africa, cu un buget competitiv și o bază impresionantă de suporteri.

„Au foarte mulți fani în toată Africa și ambițiile sunt mari. Cred că au un buget puțin mai mare decât FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și cer 5-6 milioane. Ca să-i păstreze, le oferă salarii foarte bune”, a explicat Reghecampf.

Lotul echipei include 14 jucători străini, majoritatea africani care evoluează la echipele naționale ale țărilor lor.

Întrebat despre un posibil salariu de 15.000 de dolari pe lună, tehnicianul a respins categoric informația:

„Nu se pune problema să semnez pe 15.000. Sunt foarte bine din punctul ăsta de vedere. Dacă voi câștiga Champions League, ating o sumă de 6 zerouri.”

Staff-ul său tehnic cuprinde în prezent cinci persoane, cu posibilitatea extinderii la șase.

Deși Sudanul se confruntă cu ceea ce ONU numește „cea mai mare criză umanitară din lume” – peste 150.000 de morți și aproximativ 12 milioane de persoane strămutate – Reghecampf susține că zona în care locuiește este stabilă:

„În zona noastră nu se întâmplă niciun incident. Dacă vor fi probleme de securitate, nu vom juca în Sudan. Dar, deocamdată, 80% campionatul următor se va juca aici.”

Întrebat despre comentariile făcute de fosta soție, Anamaria Prodan, Reghecampf a evitat polemica: