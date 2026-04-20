Divergențele dintre Anamaria Prodan și Reghecampf s-au reaprins după evenimentele de la Tribunalul Ilfov

Laurențiu Reghecampf a ajuns din nou în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov, într-un nou episod al conflictului juridic cu fosta sa soție, Anamaria Prodan. Impresara a spus că antrenorul a contestat decizia prin care este obligat să plătească lunar 3.000 de euro cu titlu de pensie alimentară pentru fiul său minor.

Reghecampf a spus că nu ar dispune de resursele financiare necesare pentru a susține această sumă, motiv pentru care a atacat hotărârea în instanță. În schimb, partea Anamariei Prodan îl acuză că ar încerca în mod repetat să evite plata obligațiilor stabilite de judecători și că ar fi acumulat datorii importante.

În cadrul procesului, avocatul impresarei, Oleg Burlacu, a declarat că fostul antrenor de la FCSB ar fi încercat mai multe căi legale pentru a anula o decizie definitivă. „Domnul Reghecampf tot încearcă prin diferite căi extraordinare de atac să desființeze hotărârea definitivă prin care l-am obligat să-i plătească lui Reghe Jr suma de 3.000 euro lunar pensie de întreținere.”

De asemenea, avocatul a susținut că Reghecampf ar avea restanțe de zeci de mii de euro, menționând că acesta este urmărit silit pentru o sumă care depășește 70.000 de euro, în condițiile în care plățile nu ar fi fost făcute constant.

Pe lângă disputa financiară, în spațiul public au apărut informații conform cărora relația dintre Laurențiu Reghecampf și fiul său ar fi fost afectată în timp. Surse apropiate fostului cuplu susțin că legătura tată-fiu s-ar fi răcit semnificativ în ultimii ani.

„El nu mai are legătură cu Bebe de când a plecat de acasă. Nu-l caută, doar deschide procese și motivează că nu are bani să trăiască”, au declarat surse citate de presa mondenă.

Aceste afirmații nu au fost confirmate oficial de antrenor, însă ele apar frecvent în contextul conflictului dintre cei doi foști soți.

Anamaria Prodan a ales să nu intre în detalii despre proces, lăsând toate demersurile în sarcina avocatului său. Ea a transmis că nu mai dorește să comenteze public subiectul. „Nu comentez nimic de Laurențiu Reghecampf. Avocatul meu se ocupă. Nici măcar nu știu când sunt termenele”, a declarat impresara, potrivit Click.

Prodan a mai precizat că își concentrează atenția pe familie și proiectele personale, considerând subiectul închis din punct de vedere emoțional.

Disputa dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan nu este una recentă, ci face parte dintr-un șir mai lung de procese și neînțelegeri apărute după separarea lor. Cazul aflat pe rol la Tribunalul Ilfov vizează în special obligațiile financiare legate de întreținerea copilului și eventualele restanțe acumulate în timp.

Instanța urmează să analizeze în continuare argumentele ambelor părți, într-un dosar care rămâne unul dintre cele mai mediatizate conflicte din lumea mondenă și sportivă din România.